Delivery Hero: optimierte Zertifikate-Konditionen dank hoher Schwankungen

Werbung. Heute habe ich einen „Helden des Alltags“ für Sie ausgesucht: Delivery Hero, einer der größten Online-Essenslieferanten der Welt, sorgt nicht nur dafür, dass jeden Monat 70 Millionen Mägen gut gefüllt sind, sondern könnte vielleicht auch einen Platz in ihrem Portfolio verdient haben. Nun werden Sie beim Blick auf die Kursentwicklung möglicherweise den Kopf schütteln. Ja, die Aktie ist sehr volatil und hat massiv an Wert verloren. Doch genau diese Schwankungen sind es, die aktuell spannende Konditionen für Aktien-Zertifikate möglich machen. Da auch die Analysten durchaus positiv für die Aktie gestimmt sind, lohnt es sich, für Sie einen Blick darauf zu werfen, wie die Konditionen aussehen, wie das Zertifikat funktioniert und natürlich, was bei Delivery Hero gerade los ist …

Wir haben diese Woche ein Zertifikat auf Delivery Hero mit einem Zinskupon von 20 Prozent für Sie im Angebot. So gute Konditionen sind mit Zertifikaten selten darstellbar und selbstredend handelt es sich hier um ein Produkt für Risikofreudige. Grund für die Konditionen ist die Kursentwicklung in der Vergangenheit. Die Turbulenzen der Aktie sorgen für viel Unsicherheit, weshalb die Marktteilnehmer auch in Zukunft mit hohen Schwankungen rechnen. Das wirkt sich bei Express-Zertifikaten positiv auf die Konditionen aus und Anlegende können aus der Risikoeinschätzung des Marktes Kapital schlagen.

Delivery Hero ist in über 50 Ländern tätig. Damit gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Online-Lebensmittellieferdiensten. Analysten billigen Delivery Hero gute Chancen zu, weiter zu wachsen und seine Marktposition zu stärken, obwohl der Markt hart umkämpft ist. Insbesondere der Einstieg in wachstumsstarke Schwellenländer könnte viel Potential haben. Zuletzt machte Delivery Hero Schlagzeilen, da der Konzern das Taiwan-Geschäft für knapp 900 Millionen Euro an Uber verkauft hat und sich Uber zudem an Delivery Hero beteiligt. Dafür werden neue Aktien ausgegeben, was zusätzliches Kapital in die Kasse spült und die angespannte Finanzlage deutlich verbessert. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen positiven freien Cashflow.

Bevor Sie jetzt Ihr Smartphone zücken, um die nächste Pizza zu bestellen, lassen Sie mich Ihnen eine kleine Enttäuschung bereiten: Delivery Hero ist, obwohl es nach wie vor seinen Sitz in Berlin hat, in Deutschland nicht mehr aktiv. Nach einem kurzen Gastspiel unter der Marke Foodpanda hat sich das Unternehmen Ende 2021 wieder vom deutschen Markt zurückgezogen. Nun überlassen sie das Feld hierzulande anderen hungrigen Lieferdiensten wie Lieferando.

Der Vorteil unseres aktuellen Delivery Hero Zertifikats besteht im Vergleich zum Kauf von Aktien darin, dass das Zertifikat auch bei stagnierendem und fallendem Aktienkurs Erträge ermöglicht und durch den 50%igen Risikopuffer am Laufzeitende das Investmentrisiko deutlich senkt. Die Tilgungsschwelle am ersten Beobachtungstag im August 2025 haben wir außerdem bewusst niedrig angesetzt, bei 75 Prozent des Startwerts.

20 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 50-Prozent-Barriere



Das DekaBank Delivery Hero Express-Zertifikat Memory mit Airbag 08/2030 (WKN DK1BTF) bietet die Möglichkeit von 20 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im August 2025 bei 75 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 55 Prozent im Jahr 2029.



Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 50 Prozent des Startwerts die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.



Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am Bewertungstag am Laufzeitende unterschritten, drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Delivery Hero-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 50 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 21.05.2024 bis 10.06.2024 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro, inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-23“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1BTF7_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.