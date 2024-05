EQS-News: CTS EVENTIM setzt sein Wachstum im 1. Quartal 2024 fort

EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

CTS EVENTIM setzt sein Wachstum im 1. Quartal 2024 fort (News mit Zusatzmaterial)



23.05.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CTS EVENTIM setzt sein Wachstum im 1. Quartal 2024 fort

Konzernumsatz (+11,6 Prozent) und Adjusted EBITDA (+36,3 Prozent) zeugen von einer hohen Dynamik auch im Jahr 2024 und stützen damit den Trend.

CEO Klaus-Peter Schulenberg: „CTS EVENTIM ist im ersten Quartal nicht nur operativ anhaltend dynamisch gewachsen, sondern hat auch beachtliche Erfolge bei mehreren Auftragsvergaben im Rahmen bedeutender Major Sport Events erzielt.“

München, 23.05.2024 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing und Live Entertainment Konzern und weltweite Nummer zwei, gelingt ein hervorragender Jahresauftakt. Selbst im branchenüblich eher umsatzschwächeren ersten Quartal legt das Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu.

Neben dem guten operativen Ergebnis wurden im ersten Quartal auch eine ganze Reihe von Weichen für den zukünftigen Erfolg gestellt. Es wurden Vereinbarungen über das Ticketing für mehrere internationale Handball-Turniere der kommenden Jahre geschlossen. CTS EVENTIM erhielt gemeinsam mit der AXS Group als lokalem Partner den Zuschlag als offizieller Ticketing-Provider der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Los Angeles 2028.

Konzern

Der Konzernumsatz steigt in den ersten drei Monaten 2024 um 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 408,7 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wächst im Vergleich dreimal so stark um 36,3 Prozent auf 92,2 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge beträgt 22,6 Prozent.

Die im vergangenen Jahr akquirierten Marktführer in ihren jeweiligen Heimatmärkten Punto Ticket (Chile) und Teleticket (Peru) wurden erstmalig für ein vollständiges Quartal konsolidiert.

Das in Europa und den USA erfolgreiche Ticketing und Live Entertainment Unternehmen See Tickets, dessen Verkauf von Vivendi an CTS EVENTIM im April vereinbart wurde, ist noch nicht im Quartalsbericht erhalten.

Ticketing

Im Segment Ticketing legt der Umsatz der Monate Januar bis März 2024 verglichen zum Vorjahreszeitraum um 23,3 Prozent auf 182,8 Millionen Euro zu. Das Adjusted EBITDA steigt in den ersten drei Monaten um 24,9 Prozent auf 83,3 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge liegt bei 45,5 Prozent.

Live Entertainment

Auf das erste Quartal gesehen steigt auch im Segment Live Entertainment der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent auf 234,4 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA liegt mit 8,9 Millionen Euro knapp 8 Millionen höher als noch im Vorjahr, wodurch die Adjusted EBITDA-Marge auf 3,8 Prozent steigt.

Mit dem aktuellen Berichtszeitraum startend wird von nun an das „Adjusted EBITDA“ ausgewiesen. Dieses ermöglicht eine noch bessere Beurteilung der Entwicklung des operativen Ergebnisses, da es um alle wesentlichen Sondereinflüsse bereinigt ist. Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit wurden im Quartalsbericht die Werte des Vorjahreszeitraums 2023 rückwirkend adjustiert.

CEO Klaus-Peter Schulenberg: „CTS EVENTIM ist im ersten Quartal nicht nur operativ anhaltend dynamisch gewachsen, sondern hat auch beachtliche Erfolge bei mehreren Auftragsvergaben im Rahmen bedeutender Major Sport Events erzielt. Diese verleihen der Unternehmensentwicklung mittel- wie langfristig positive Impulse. Das Ticketing für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Los Angeles 2028 ist ein zusätzlicher Booster für unseren schon jetzt erfolgreichen Einstieg in den nordamerikanischen Markt.“

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

Pressekontakt

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de

Investor Relations

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

KENNZAHLEN Q1 2024

23.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Telefon: 0421/ 3666-0 Fax: 0421/ 3666-290 E-Mail: info@eventim.de Internet: www.eventim.de ISIN: DE0005470306 WKN: 547030 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1909217

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1909217 23.05.2024 CET/CEST