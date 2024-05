Ethereum goes ETF

Rohstoffe auf Jahreshoch

Konjunkturdaten aus Japan und den USA

Die US-Börsenaufsicht SEC hat überraschend die Anträge der Börsen Nasdaq, CBOE und NYSE für börsengehandelte Fonds (ETFs) genehmigt, die an die Kryptowährung Ethereum gebunden sind. Das könnte den Weg für einen Handel mit solchen Produkten (Ether-Spot-ETFs) noch in diesem Jahr ebnen. Die gestrige Genehmigung ist ein großer Überraschungserfolg für die Börsen und die Kryptowährungs-Branche, die noch bis vor wenigen Tagen davon ausgegangen waren, dass die SEC die Anträge ablehnt. Ethereum ist die zweitgrößte Kryprowährung nach Bitcoin. Alleine in dieser Woche legte Ethereum um mehr als 20 % zu.Die Preise am Rohstoffmarkt haben weiter zugelegt. Der Bloomberg Commodity Index (Spot) hat mit knapp 534 Punkten zu Wochenbeginn ein neues Jahreshoch erreicht. Seit Jahresanfang liegt der Index aktuell mit rund 11 % im Plus. Vor allem der Preisanstieg bei Metallen brachte den Index zuletzt nach oben. Silber kletterte auf über 32 US-Dollar und erreichte ein 11-Jahreshoch. Kupfer stieg sogar auf ein Allzeithoch. Bei beiden Metallen sorgt die zu erwartende hohe Nachfrage durch Elektromobilität und erneuerbare Energien für Phantasie. Der jüngste Preisanstieg dürfte aber vor allem auf die Spekulanten zurückzuführen sein. Mit über 141.000 Kontrakten haben die Long-Positionen für Kupfer an der CME immerhin den höchsten Stand seit fast 6 Jahren erreicht. Dies könnte durchaus so interpretiert werden, dass bei der Metall-Party demnächst eine Verschnaufpause ansteht!Aus Japan wurden heute Morgen bereits Inflationsdaten gemeldet. Nach einem Anstieg von 2,7 % im März (Y/Y) hat die Teuerung zuletzt etwas an Dynamik verloren. Die Verbraucherpreise legten im April um 2,5 % zu. Für 9:00 Uhr wird eine Rede von EZB-Ratsmitglied Schnabel erwartet, die weitere Indizien über den geldpolitischen Kurs der EZB liefern könnte. Um 14:30 Uhr dürfte schließlich noch die Veröffentlichung der Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA interessant werden. Nach einem Plus von 0,9 % im März (M/M) rechnen wir für April mit einem Anstieg von 0,5 %.