EQS-News: Wolftank Group erhält Umweltsanierungsauftrag in Höhe von 6 Mio. Euro

28.05.2024 / 09:00 CET/CEST

Wolftank Group erhält Umweltsanierungsauftrag in Höhe von 6 Mio. Euro

Die Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), ein Marktführer im Bereich Umwelttechnik und

-sanierung, wurde von Italiana Petroli SpA mit einem bedeutenden Folgeauftrag betraut. Der Vertrag im Wert von rund EUR 6 Mio. unterstreicht das Engagement der Gruppe für nachhaltiges Umweltmanagement und positioniert das Unternehmen an der Spitze der Umweltsanierungsdienstleister.



Im Rahmen des Vertrags erbringt die Wolftank Group umfassende professionelle Umweltdienstleistungen und Vor-Ort-Tätigkeiten an den Standorten des Italiana Petroli-Tankstellennetzes. Der Vertrag umfasst Beratung, Planung, Überwachung, Kontrolle und Prüfung des Umweltzustands an diesen Standorten. Er beinhaltet auch direkte und indirekte Umweltuntersuchungen, Sicherheitsbewertungen und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Die geplanten Aktivitäten umfassen Bauarbeiten, elektromechanische und hydraulische Arbeiten für die Installation von Anlagen, Abbrucharbeiten und Abfallmanagement während der Vertragsausführung. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass die Umweltauswirkungen der Infrastruktur minimiert werden und der betroffene Boden in seinen ursprünglichen, gesunden Zustand zurückversetzt wird.

Die Arbeiten werden von Petroltecnica durchgeführt, die im Herbst 2023 mehrheitlich erworbene italienische Tochtergesellschaft der Wolftank Group. Das Unternehmen ist auf Umweltsanierungen spezialisiert, betreibt mehrere Recyclinganlagen und hat eine starke Marktposition in den Bereichen Öl und Gas, Chemie und Industrie in Italien. Dieser Auftrag stärkt das solide Portfolio der Wolftank Group im Bereich der Umweltdienstleistungen. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung verfügt Wolftank über ein starkes Know-how in den Bereichen Umweltberatung, Sanierung und Notfallmaßnahmen. Die Gruppe hat mehr als 6.500 Boden- und Grundwassersanierungsprojekte erfolgreich durchgeführt, mehr als 1.000 veraltete Tankstellen zurückgebaut und über 2 Mio. Quadratmeter kontaminierte Flächen saniert.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Italiana Petroli bei diesem wichtigen Projekt“, sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. „Der Auftrag unterstreicht nicht nur unsere Kompetenz für ganzheitliche Umweltkonzepte, wir unterstützen unsere Kunden auch bei ihrer nachhaltigen Entwicklung. Unser Ansatz basiert auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und stellt sicher, dass unsere Abfallmanagement- und Recyclingprozesse zu einer gesünderen Umwelt beitragen.“

Die Umweltdienstleistungen der Wolftank Group zeichnen sich durch maßgeschneiderte, kosteneffiziente und zuverlässige Lösungen aus, die regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsprechen. Die umfangreiche Erfahrung der Gruppe umfasst mehr als 3.000 Umweltberatungen und Due-Diligence-Prüfungen, drei Recyclinganlagen mit einer Kapazität von mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr und mittlerweile rund 1.300 Einsätze bei Umweltkatastrophen.



Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Kenntnissen, Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung der Wolftank-Adisa Holding AG beruhen. Alle Aussagen unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "schätzen", "annehmen" oder ähnlichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daher nur zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten Aussagen in der Zukunft anzupassen, zu korrigieren oder zu überprüfen.

