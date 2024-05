Dax-Widerstand: 18.500 18.700 Dax-Unterstützung: 18.400 18.220

Dax-Rückblick:

Der Dax kannte am gestrigen Handelstag nur eine Richtung: Südwärts. Zwischenzeitlich gab es einen regelrechten Sell-Off in den unteren 18.400er Bereich. Zum Xetra-Handelsschluss gab es einen Erholungsversuch, der nicht über den Bereich um 18.500 Punkte hinauskam.

Nach den schwachen Umsatzzahlen von Salesforce gestern Abend nach Börsenschluss startete der Index mit einer größeren Abwärtskurslücke in den heutigen Handelstag, konnte sich allerdings noch in der ersten Handelsstunde wieder deutlich erholen.

Dax-Ausblick:

Die Kerze der ersten Handelsstunde zeigt Kaufinteresse ausgehend von der 18.400 Punkte-Marke. Sollte den Käufern ein Rebound per Stundenschlusskurs über den Bereich 18.520/30 Punkte gelingen, wäre eine größere Korrektur der gestrigen Abwärtsbewegung zu favorisieren.

Rücksetzer Richtung 18.450 Punkte wären für antizyklisch agierende Marktteilnehmer kurzfristig als Einstiegsmöglichkeit auf der Longseite mit Absicherung unterhalb von 18.400 Punkten zu verstehen. Prozyklisch orientierte Händler sollten allerdings einen Ausbruch über 18.520 Punkte abwarten.

