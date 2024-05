EQS-News: beaconsmind Group expandiert mit dem WiFi-Marketingprodukt nach Spanien

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Group expandiert mit dem WiFi-Marketingprodukt nach Spanien



31.05.2024

beaconsmind Group expandiert mit dem WiFi-Marketingprodukt nach Spanien

Jahresumsatz von EUR 600.000 in Spanien durch die Expansion erwartet

Fokus auf Hospitality- und Gastronomiebranche mit signifikantem Wachstumspotenzial

Zürich, Schweiz – 31.Mai 2024 - beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbasiertes Marketing (LBM) & Analytics, gibt heute ihre Expansion nach Spanien mit der Gründung der Tochtergesellschaft Socialwave Spain S.L. bekannt. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, neue Märkte zu erkunden und sein Wachstumspotenzial in einem der größten europäischen Länder mit seinem WiFi-Marketingprodukt zu nutzen.

beaconsmind Group entschied sich für die Expansion nach Spanien, um von dem dynamischen Geschäftsumfeld und der hohen Akzeptanz für digitale Marketinglösungen zu profitieren. Der spanische Markt bietet eine steigende Nachfrage nach innovativen Social-Media-Strategien, insbesondere in der Hospitality- und Gastronomiebranche, die in Spanien eine zentrale Rolle spielt. Die beaconsmind Group strebt durch die Expansion einen Jahresumsatz von 600.000 Euro in Spanien an und grosse Wachstumsmöglichkeiten in Spanien werden in folgenden Jahren erwartet.

"Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz in Spanien auszubauen und unsere bewährten Social-Media-Marketing-Lösungen in diesem wichtigen Markt anzubieten", sagt Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind Group. "Unsere Expansion nach Spanien ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie und unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind."

beaconsmind Group ist zuversichtlich, dass die Integration in den spanischen Markt reibungslos verlaufen und bestehende Partnerschaften in Europa stärken wird. Mit dieser Expansion unterstreicht die Gruppe ihr Engagement für kontinuierliches Wachstum und Innovation, um ihren Kunden weiterhin erstklassige Lösungen anzubieten.

Über beaconsmind Group

Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Group führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach von beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com



Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373

31.05.2024

