Insider - Teilemangel macht Airbus zu schaffen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat Insidern zufolge erneut mit Lieferproblemen zu kämpfen.

Weil einige Teile nur mit Verspätung geliefert würden, verzögere sich die Montage einiger Flugzeuge in der zweiten Jahreshälfte, hieß es am Donnerstag aus Branchenkreisen. Es war zunächst unklar, ob sich die neuerlichen Engpässe auch auf das Ziel von Airbus auswirken, im laufenden Jahr insgesamt 800 Flugzeuge an die Kunden zu übergeben. Ein Airbus-Sprecher verwies auf die jüngsten Quartalszahlen, in denen dieses Ziel bestätigt worden war, und lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Airbus will die Produktion von Kurzstreckenmaschinen bis 2026 auf 75 Flugzeuge pro Monat hochfahren - das entspricht einer Steigerung um 50 Prozent. Bis zu 80 Prozent der Teile eines Flugzeugs kauft das Unternehmen dabei zu. Für die meisten Maschinen werden die Teile ungefähr mit einem Jahr Vorlauf bestellt, bei einigen Sonderfertigungen kann es noch früher sein. Allerdings lägen die Lieferzeiten für bestimmte Teile inzwischen bei bis zu zwei Jahren, hieß es nun.