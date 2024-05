Nestle hieven Schweizer Börse über 12.000-Punkte-Marke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse hat sich die Kurserholung am Freitag beschleunigt.

Konjunkturdaten liessen Hoffnungen der Anleger aufleben, dass die US-Notenbank im Herbst die Zinsen senkt. Der sogenannte PCE-Index der Konsumausgaben, der ein für die US-Notenbank Fed wichtiges Inflationsmaß bildet, legte im April um 2,7 Prozent zu. Eine negative Überraschung blieb damit aus, denn Experten hatten mit diesem Wert gerechnet. Dies bestärkte die Erwartung relativ baldiger Zinssenkungen der Fed, die versucht, mit straffer Geldpolitik die hohe Teuerungsrate in Schach zu halten. Der SMI gewann bis kurz vor Handelsschluss 1,2 Prozent auf 12.006 Punkte. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer damit auf ein Plus von rund 0,6 Prozent zu.

Mit einem Kursgewinn von 2,1 Prozent waren die Aktien des Rückversicherers Swiss Re Tagessieger unter den Standardwerten. Nestle setzten nach zuversichtlichen Äußerungen von Konzernchef Mark Schneider ihren Erholungskurs fort, die Titel des Nahrungsmittelriesen zogen weitere 1,9 Prozent an. Nach positiven Nachrichten zu in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffen rückten Novartis 1,8 Prozent vor. Lalique schossen fast ein Drittel hoch. Mehrheitsaktionär Silvio Denz will die Luxusgüterfirma von der SIX nehmen.

Auf den Verkaufszetteln standen dagegen die baunahen Werte Holcim, Geberit und Sika. Meyer Burger büssten acht Prozent nach, nachdem der Solarausrüster eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 750:1 vorgeschlagen hatte.

