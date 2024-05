Vonovia - Mögliche S-K-S-Formation?

Anlegerinnen und Anleger sollten derzeit einen genauen Blick auf die Vonovia-Aktie werfen. Charttechnisch hat das den Hintergrund, dass der Titel an der Ausbildung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation arbeitet. Diese mögliche untere Umkehr der letzten anderthalb Jahre wird durch die Tiefs bei 18,59/15,27/23,74 EUR definiert (siehe Chart). Die leicht fallende Nackenlinie des Trendwendemusters verläuft derzeit bei 28,50 EUR. Was auf einen Ausbruch nach Norden hoffen lässt, ist die im Tagesbereich vorliegende „Bullenflagge“. Zusätzlichen Rückenwind liefert unsere wöchentliche Auswertung auf Basis insgesamt sieben verschiedener – mehrheitlich trendfolgender – Indikatoren. Gemessen an diesen objektiven Maßstäben macht die Vonovia-Aktie derzeit ebenfalls eine gute Figur. Eine abgeschlossene S-K-S-Formation wäre ein echter Befreiungsschlag, denn rein rechnerisch lässt sich deren Langfrist-Kursziel auf rund 44 EUR taxieren. Auf dem Weg dorthin gibt es eine absolute neuralgische Chartzone: nämlich die Kombination aus dem Corona-Tief (36,71 EUR), dem Gap vom Mai 2022 (36,84/37,98) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 37,71 EUR). Als Stop-Loss bietet sich indes das 200-Tages-Pendant (25,33 EUR) an.

Vonovia (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vonovia

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

