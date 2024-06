GNW-Adhoc: Auftakt zum EAACI-Kongress in Valencia, Spanien

^VALENCIA, Spanien, June 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der internationale EAACI-

Kongress beginnt mit dem Motto ?Revolutionierung der Patientenversorgung durch die Kraft der Datenwissenschaft". In den kommenden vier Tagen diskutieren Experten die neuesten Fortschritte in diesem wichtigen Themenfeld. Allergien, die im Bereich der öffentlichen Gesundheit ein bedeutendes Problem darstellen, ziehen eine Vielzahl von Krankheitsbildern nach sich. Eine Arzneimittelallergie ist eine schwerwiegende unerwünschte Reaktion, die ernste Folgen haben kann. ?Antibiotika, insbesondere Penicillin und seine Derivate, lösen am häufigsten allergische Reaktionen aus", so Maria Jose Torres, Generalsekretärin der EAACI. ?Auch NSAR, radiologische Kontrastmittel und Chemotherapeutika sind für einen erheblichen Teil der Reaktionen verantwortlich", erläutert sie weiter. Asthma, insbesondere in Kombination mit Übergewicht, hat bei unzureichender Behandlung erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität. ?Diese beiden weit verbreiteten Gesundheitsstörungen beeinträchtigen die Lebensqualität der Menschen deutlich", unterstreicht André Moreira, Ko-Vorsitzender des wissenschaftlichen Kongressprogrammes. Ein weiteres wichtiges Thema sind die Fortschritte bei der Behandlung von Allergien. Stefano Del Giacco, Präsident der EAACI, erklärt: ?Im Bereich der Präzisionsmedizin wurde durch die Identifizierung genetischer Varianten, die mit einer erhöhten Anfälligkeit für Allergien in Verbindung gebracht werden, und durch die Verwendung spezifischer Biomarker die Behandlung einiger Arten von Allergien verbessert, nicht zuletzt durch die Entwicklung personalisierterer Therapien." ?Wir erzielen hervorragende Ergebnisse bei der Behandlung von allergischer Rhinitis und Asthma mit Immuntherapie", so Mübeccel Akdis, Ko-Vorsitzender des Wissenschaftsprogramms des Kongresses. ?Dies gilt auch für Nahrungsmittelallergien, bei denen eine orale Therapie oder die Personalisierung von Impfstoffen auf der Grundlage des immunologischen Profils des Patienten zum Einsatz kommt." Big Data in der Allergologie ?ermöglicht die Sammlung und Analyse großer Mengen klinischer, genetischer und umweltbezogener Daten, die zur Identifizierung von Risikofaktoren und Allergiemustern verwendet werden", erklärt Mohamed Shamji, Vizepräsident des EAACI-Kongresses. KI verbessert die Allergiediagnostik durch die erweiterte Analyse klinischer Daten und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten mittels Identifizierung von therapeutischen Zielen und Optimierung von Molekülen. ?Derzeit erleben wir große und vielversprechende Fortschritte, die allerdings auch Herausforderungen mit sich bringen", so Shamji abschließend.