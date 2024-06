Bitcoin Kurs steigt wieder 70.000 Dollar – Anleger hoffen auf EZB-Zinswende

Mit rund 69.000 Dollar pro Einheit nähert sich der nach Marktgröße wichtigste Krypto-Wert Bitcoin (USD) zu Beginn wieder der psychologischen 70.000-Dollar-Marke an. Neben der Veröffentlichung bedeutender US-Wirtschaftsdaten fiebern Anleger in dieser Woche insbesondere dem EZB-Leitzinsentscheid entgegen.

EZB-Sitzung entscheidet am Donnerstag über Leitzinsniveau

Wenige Tage vor dem Notenbanksitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) steigen Anleger am Kryptomarkt wieder ein. Investoren hoffen, dass der europäische Währungshüter an den berüchtigten Zinsschrauben um 0,25 Prozentpunkte nach unten dreht und das Leitzinsniveau auf ein Niveau von 4,25 Prozent anpasst.

Der Leitzinsentscheid wird am kommenden Donnerstag für 14:15 Uhr erwartet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde tritt um 14:45 Uhr vor die Öffentlichkeit.

Aktuelle Webinare:

Titel Datum Startzeit Dauer Registrieren Preis, Volumen, Volatilität – Drei essentielle Faktoren des Tradings 6.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren Marktstrategien mit Chartanalyse: Praxis-Webinar mit IFTA-Präsident 19.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren