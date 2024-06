Regierungskandidatin siegt laut Hochrechnung bei Präsidentschaftswahl in Mexiko

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mexiko-Stadt (Reuters) - Bei der Präsidentschaftswahl in Mexiko hat laut einer Hochrechnung die Kandidatin aus dem Regierungslager, Claudia Sheinbaum, gewonnen.

Das teilte das Wahlinstitut INE in der Nacht zu Montag (Ortszeit) auf Basis einer repräsentativen Stimmenauswertung mit. Auch Nachwahlbefragungen und erste vorläufige Ergebnisse aus einigen Wahlkreisen deuteten auf einen klaren Sieg der ehemaligen Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt hin. Ihre Konkurrentin vom oppositionellen Rechtsbündnis, die indigene Unternehmerin Xochitl Galvez, hat eine Niederlage bisher noch nicht eingeräumt. In jedem Fall dürfte Mexiko aber erstmals von einer Frau regiert werden.

Amtsinhaber Andrés Manuel López Obrador von der linkspopulistischen Regierungsallianz Morena (Movimiento Regeneración Nacional) durfte nicht erneut antreten. Der Wahlkampf und das Votum am Sonntag waren von Gewalt überschattet. Die Sicherheit in dem lateinamerikanischen Land gehört zu den größten Herausforderungen der künftigen Regierung. Neben dem Präsidentenamt wurden auch der Kongress, die Regierungen von mehreren Bundesstaaten sowie mehr als 20.000 öffentliche Ämter neu bestimmt. In Kongress lag die Regierungskoalition mit der Partei Morena laut der INE-Hochrechnung ebenfalls in Führung.

