Arbeitsagentur - Zahl der Fachkräftemangel-Berufe auf 183 gesunken

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Berufe mit einem ausgeprägten Fachkräftemangel in Deutschland ist nach einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) leicht gesunken.

Dies sei aber nur eine Momentaufnahme und kein langfristiger Trend, erklärte BA-Chefin Andrea Nahles am Dienstag. "Aufgrund der demografischen Entwicklung werden auch in den kommenden Jahren viele gut qualifizierte und erfahrene Fachkräfte den Arbeitsmarkt verlassen." Der leichte Rückgang bei den sogenannten Engpassberufen sei aufgrund der rückläufigen Stellenmeldungen nicht überraschend. "Auch bei einer zuletzt gestiegenen Arbeitslosigkeit können Betriebe ihre freien Stellen oft nicht nachbesetzen, weil Fachkräfte fehlen", sagte Nahles.

In rund jedem siebten Beruf sind laut BA die Fachkräfte knapp. In 183 von rund 1200 Berufen hätten sich im Jahr 2023 Engpässe bei der Besetzung offener Stellen gezeigt. Im Jahr davor waren es noch 200. Neue Engpassberufe seien unter anderem Köche und Köchinnen und Technische Servicekräfte. Etwas entspannt habe sich die Mangelsituation bei Fachkräften im Hochbau und im Fassadenbau, aber auch bei Ingenieuren in der Luft- und Raumfahrttechnik.

Zu den beschäftigungsstärksten Engpassberufen zählten 2023 laut BA vor allem Pflege- und Gesundheitsberufe, Berufe im Handwerk, der Berufskraftverkehr sowie Berufe in der Kinderbetreuung und der Sozialpädagogik. Technische Berufe seien vor allem im IT-Bereich und in der Bauplanung betroffen. Auch in Gastronomieberufen habe es Engpässe gegeben.

Die Analyse verdeutlicht nach Einschätzung der BA, dass Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zunehmend auseinanderfallen. Auf der einen Seite hielten viele Unternehmen ihre gut eingearbeiteten Fachkräfte und suchten im Zuge des demografischen Wandels weiterhin neue Beschäftigte. Auf der anderen Seite drohe gerade für unzureichend qualifizierte Menschen eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit.

