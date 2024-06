ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Dermapharm auf 51 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 65 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Ausklingen der profitablen Beiträge aus dem Impfstoffgeschäft habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2024 und 2025 um bis zu 13 Prozent reduziert, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der positiven Wachstumsaussichten, der verbesserten internationalen Präsenz und der profitablen Übernahme von Arkopharma sieht Piasta für die Aktie aber immer noch solides Aufwärtspotenzial./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 11:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2024 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------