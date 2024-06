DAX 40 Ausblick: Anleger hoffen auf Zinswende durch EZB – NFPs voraus

Mit großer Spannung fiebern Anleger der heutigen EZB-Notenbanksitzung entgegen. Möglicherweise könnte der Währungshüter an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten drehen und damit die langersehnte Zinswende einleiten.

DAX-Anleger dürften womöglich schon bald wieder die psychologische 19.000-Punkte-Marke ins Auge fassen.

Europäische Zentralbank entscheidet über Leitzinsniveau

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte am heutigen Donnerstag eine Zinswende beschließen und erstmals seit 2019 an den Zinsschrauben nach unten drehen. Ökonomen erwarten eine Senkung des Einlagenzinssatzes für Geschäftsbanken um 25 Basispunkte auf ein Niveau von 3,75 Prozent. Der Leitzins könnte folgerichtig von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent angepasst werden. Erwartet wird für 14:15 Uhr der Leitzinsentscheid. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte ab 14:45 Uhr vor die Öffentlichkeit treten.

Mit einer Teuerungsrate von 2,6 Prozent im Mai lag der Preisdruck zuletzt wieder in Reichweite der angepeilten Zielmarke von 2,0 Prozent. Im Herbst 2022 hatte der Preisdruck noch bei über zehn Prozent gelegen.

