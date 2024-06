EQS-News: TRATON rückt in den MDAX auf

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON rückt in den MDAX auf

München, 06. Juni 2024 – Die TRATON SE rückt aus dem SDAX in den MDAX auf, der die Wertentwicklung der 50 größten auf die DAX-Werte folgenden Unternehmen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse abbildet. Die Aufnahme in den wichtigen Börsenindex erfolgt zum 24. Juni 2024, wie die Deutsche Börse mitteilte. Entscheidend für die Aufnahme in den MDAX ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes. TRATON hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 17 Mrd €. Von den 500 Mio ausgegebenen Aktien befinden sich 10,28 % im Streubesitz, die restlichen Anteile hält Volkswagen.



„Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2023 sind wir gut in das Jahr 2024 gestartet. Auch an der Börse hat sich TRATON in den vergangenen Monaten sehr erfreulich entwickelt, was uns nun den Weg in den MDAX ebnet. Dies spornt uns zusätzlich an, die Transformation des Transportsektors hin zu mehr Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv daran, aus der Zusammenarbeit unserer Marken weitere Effizienzen zu heben und den Kunden unserer Marken mit TRATON Financial Services attraktive Finanzdienstleistungen zu bieten“, sagte Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP.

Die TRATON SE hatte am 28. Juni 2019 an den Börsen Frankfurt und Stockholm ihr Börsendebut gefeiert. Die Erstnotiz lag bei 27,00 € bzw. 284,70 SEK. Der bisherige Höchstkurs liegt bei 36,70 € (Xetra) bzw. 430,50 SEK (Nasdaq Stockholm). Seit dem 23. September 2019 ist die Aktie von TRATON im SDAX gelistet.

Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

