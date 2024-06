EZB senkt Zinsen | Marktwert von NVIDIA nähert sich Microsoft.

Nach der kanadischen Zentralbank, senkt nun auch die EZB den Leitzins um 25 Basispunkte. Da dieser Schritt seit Wochen erwartet wurde, hält sich die Reaktion in Grenzen. Die FED wird mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent die Zinsen bis September senken. NVIDA zieht weitere knapp 2 Prozent an, und holt fast Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Wall Street ein. Goldman Sachs äußert sich positiv zu dem Wert, mit einem Kursziel von $1200. Die Aktie konnte in diesem Jahr 150 Prozent zulegen! Freundlich tendieren auch die Aktien von Lululemon. Anleger atmen auf, weil die Aussichten nicht gesenkt, sondern angehoben wurden. Der Kurs von Five Below und Big Lots tauchen nach den schlechten Ergebnissen ab.



00:00 Intro

00:40 ISM Dienstleister | Arbeitsmarkt

01:50 FED folgt?

02:33 Nvidia, Microsoft, Apple

03:33 Analysten zu Nvidia, ASML

04:20 Nächste Woche (u.a. Oracle, Broadcom)

05:30 Ebay | Walmart

06:30 EZB senkt Zinsen

07:53 Lululemon

09:48 Five Below | Big Lots | J.M. Smucker

11:10 Robinhood | Nio | Boeing

12:32 American Air



