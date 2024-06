Bitcoin Kurs fällt nach starken US-Arbeitsmarktdaten zurück – Fed im Fokus

Ein zu starker US-Arbeitsmarktbericht hat Krypto-Anleger am Freitagnachmittag auf den falschen Fuß erwischt. Dass der Boom am Jobmarkt in den Vereinigten Staaten weiter anhält, dämpft die Zinssenkungsfantasien. Nun könnten sich die Blicke auf die am kommenden Mittwoch anstehende Fed-Notenbanksitzung richten.

272.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Mai – Arbeitslosenquote steigt auf 4,0 Prozent

Mit 272.000 neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt im Monat Mai deutlich mehr Stellen geschaffen als gedacht (185.000). Das Plus aus dem Vormonat wurde auf 165.000 Einheiten revidiert nach zuvor 175.000 Einheiten im April. Die Arbeitslosenquote, welche separat ermittelt wird, kletterte im Mai auf 4,0 Prozent und damit stärker als gedacht (3,9 Prozent).

