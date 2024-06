GDV - Hochwasser im Süden kostet Versicherer rund zwei Mrd Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Überschwemmungen in Bayern und Baden-Württemberg kosten die deutschen Versicherer Milliarden.

"Wir erwarten versicherte Schäden in einer Größenordnung von etwa zwei Milliarden Euro", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Freitag in Berlin. "Weil insbesondere an der Donau das Hochwasser noch nicht abgelaufen ist, haftet dieser Schätzung noch eine gewisse Unsicherheit an", fügte er hinzu. In den vergangenen Monaten mussten die Versicherer bereits für Hochwasser im Saarland und in Niedersachsen jeweils rund 200 Millionen Euro zahlen.

Der Gesamtschaden aus dem Hochwasser im Süden dürfte aber weit höher liegen: Öffentliche Infrastruktur wie Straßen und Brücken ist in aller Regel nicht versichert. Zudem ist nur ein Teil der Häuser gegen Überschwemmungen versichert: In Bayern liegt die Quote bei rund 47 Prozent, in Baden-Württemberg bei 94 Prozent.

