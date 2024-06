Markus Miller, @geopoliticaldotbiz: Make your money safe again! | Börse Stuttgart | Invest 2024

Direkt zum Video auf YouTube

Zum zweiten Teil auf dem Kanal @geopoliticaldotbiz ► https://youtu.be/FtpDT-cnflQ



► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🖥️ Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/3JNe7TJ

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: In diesem spannenden Vortrag von der Invest 2024 spricht Markus Miller (KRYPTO-X.BIZ) über spannende Themen unserer Zeit: Bitcoin, Gold, Inflation, geopolitische Entwicklungen und die Rolle der Staaten in der digitalen Welt. Erfahre, warum es entscheidend ist, Geld selbst zu schützen und welche intelligenten Strategien verfolgt werden sollten. Markus Miller erläutert die De-Dollarisierung und die Bedeutung von Gold als sicheres Anlageinstrument. Zudem beleuchtet er die steigende Nachfrage nach digitalen Währungen und deren Einfluss auf die globale Finanzlandschaft.



Timestamps:

00:00 ► Einführung

06:07 ► Die Bedeutung von Gold als Absicherungsinstrument

09:55 ► Die De-Dollarisierung und ihre Auswirkungen

15:10 ► Steigende Nachfrage nach digitalen Währungen



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 07. Juni 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.