TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung 10:00 DEU: Baywa Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 FRA: Casino Guichard Perrachon, Hauptversammlung 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung 10:30 DEU: RAG-Stiftung Online-Pk mit Vorstellung der Jahreszahlen 2023 11:00 DEU: Frankfurter Bankgesellschaft, Pressekonferenz, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 14:30 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 5/24 22:05 USA: Oracle, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/24 08:00 DEU: Destatis: Inlandstourismus 4/24 08:00 DEU: Destatis/Zahl der Woche: Jahresumsatz von Großbetrieben im Verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau, Jahr 2023 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/24 (vorläufig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/24 SONSTIGE TERMINE 07:45 DEU: Deutsch-Chilenisches Wirtschaftsforum veranstaltet von der Lateinamerika-Initiative der Deutschen Wirtschaft (LAI) unter Federführung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), gemeinsam mit InvestChile und Prochile, Berlin 08:30 DEU: Konferenz EZB-Bankenaufsicht in Frankfurt Thema: «The European Single Supervisory Mechanism at 10: Lessons learnt and challenges ahead», u.a. mit einem Eröffnungsvortrag der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch 08:45 DEU: Roundtable des Hydrogen Councils mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic + anschließend Pressestatements von Habeck und Sefcovic 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Verzugszinsen der EU-Kommission an die Deutsche Telekom 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu «Data Economy - Wo steht die deutsche Wirtschaft?» Es wurden mehr als 600 Unternehmen aus allen Branchen repräsentativ befragt - Vorstellung der Ergebnisse. U.a. mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Klagen betreffend Grundsteuer Baden-Württemberg DEU: Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin + 10.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner + 11.55 Keynote Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 13.15 Keynote Bundesbauministerin Klara Geywitz 11:00 DEU: Tarifverhandlungen bayerischer Einzelhandel, München 12:00 DEU: Online Gesprächsrunde Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur nationalen Umsetzung der europäischen KI-Regulierung 13:00 DEU: Hybrides Symposium der Bundesapothekerkammer zu «Telepharmazie - Chancen und Grenzen» 14:30 DEU: Pk mit ifo-Präsident Clemens Fuest zum Thema "Wird Europa abgehängt? Wirtschaftsentwicklung und Innovationen", Dresden 15:00 DEU: Beginn Wirtschaftstag 2024 veranstaltet vom Wirtschaftsrat der CDU u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann DEU: Tag der Personaldienstleister + 17.45 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, Berlin Die Konferenz wird von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eröffnet. Es werden etwa 1500 Teilnehmer erwartet, die über die weitere Unterstützung für den Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg schwer getroffenen Ukraine beraten. + 08.30 Ministerial Meeting of Multi-Agency Donor Coordination Platform (MDCP), u.a. mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 09.40 Begrüßung durch Bundeskanzler Olaf Scholz + 10.00 Official Welcome mit Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Leiter der ukrainischen Delegation und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen + 10.50 Eröffnungsplenum mit Außenministerin Annalena Baerbock, dem Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, dem Außenminister von Italien, Antonio Tajani, dem Außenminister von Frankreich, Stéphane Séjourné, dem Außenminister von Polen, Radoslaw Sikorski, dem Außenminister vom Vereinigten Königreich, David Cameron, und der US-Sonderbeauftragen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine, Penny Pritzker + 11.50 Eröffnungsplenum, u.a. mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und der ersten Vize-Premierministerin und ukrainischen Wirtschaftsministerin Yulia Svyrydenko + 12.40 Statement Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 13.00 Eröffnungsplenum mit Bundesfinanzminister, Christian Lindner, dem ukrainischen Finanzminister, Serhiy Marchenko, der Präsidentin der Europäischen Investmentbank, Nadia Calviño, und dem Generalsekretär der OECD, Mathias Cormann + 13.05 Gemeinsame Pk Bundeskanzler Olaf Scholz und Leiter der ukrainischen Delegation + 14.00 Eröffnung des Recovery Forums durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesentwicklungsministerin Schulze, die ukrainische Wirtschaftsministerin Svyrydenko, und den ukrainischen geschäftsführenden Minister für die Entwicklung von Gemeinden, Gebieten und Infrastruktur, Vasyl Shkurakov + 15.45 Gemeinsames Statement vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der ukrainischen Wirtschaftsministerin, Yuliia Svyrydenko + 16.15 Launch der «Skills Alliance for Ukraine» mit Bundesentwicklungsministerin Schulze und Bundesbauministerin Klara Geywitz + 17.20 Statement Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach + 17.40 Launch der «Coalition for Sustainable Municipalities» mit Bundesentwicklungsministerin Schulze + 19.00 Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Empfang für die Konferenzteilnehmer DEU: Fünfter «EuroMinds»Wirtschaftsgipfel u. a. mit Gesine Schwan, Aydan Özogus und Henry Maske in Hamburg

