ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Apple auf 238 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 226 auf 238 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Funktionen dürften die Nachfrage ankurbeln und künftig eine direktere Vermarktung Künstlicher Intelligenz ermöglichen, schrieb Analyst Michael Ng am Montagabend nach der Präsentation und einer Analystenrunde anlässlich der Entwicklerkonferenz WWDC./ag/edh

