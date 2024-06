Delivery Hero AG - SKS-Formation gewinnt an Konturen

Seit Anfang 2021 durchläuft die Delivery Hero-Aktie eine äußerst schwierige Marktphase, in deren Verlauf der Titel von 145 EUR auf unter 15 EUR fiel. Seit September gewinnt nun aber eine Bodenbildung an Konturen. Charttechnisch vollzieht sich diese in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation – definiert durch die Tiefs bei 21,73/14,92/24,27 EUR. Um die untere Umkehr abzuschließen, bedarf es allerdings noch eines Spurts über die jüngsten Hochs bei rund 34 EUR (siehe Chart). Die aktuellen Trendwendeambitionen des Titels werden zudem durch eine sehr hohe Zeitebene bestätigt. So liegt z. B. auf Quartalsbasis ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster vor. Für ihre Geduld werden Anlegerinnen und Anleger im Erfolgsfall mit einem Anschlusspotenzial von rund 19 EUR belohnt. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Anschlusspotenzials definiert das Hoch vom Juli 2023 (43,96 EUR) ein wichtiges Etappenziel. Im Fall einer abgeschlossenen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist der langfristige Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 26,46 EUR) als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.

Delivery Hero AG (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Delivery Hero AG

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.