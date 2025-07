OpenAI und Oracle intensivieren Kooperation bei KI-Rechenzentren

Im Rahmen des US-Projekts "Stargate" haben OpenAI und Oracle den gemeinsamen Bau zusätzlicher Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt.

Die Anlagen seien für eine Stromaufnahme von 4,5 Gigawatt ausgelegt, teilte der ChatGPT-Entwickler OpenAI am Dienstag in einem Blog-Beitrag mit. Über die finanziellen Details oder die geplanten Standorte machte er keine Angaben. Oracle war für einen Kommentar zu diesem Thema zunächst nicht zu erreichen.

US-Präsident Donald Trump hatte zu Jahresbeginn das Projekt "Stargate" ins Leben gerufen, um im technologischen Wettlauf mit China die Nase vorn zu behalten. In dessen Rahmen sollen 500 Milliarden Dollar in den Bau von KI-Rechenzentren fließen. Trump will außerdem einen KI-Aktionsplan vorstellen, der Insidern zufolge unter anderem die Energieversorgung der Hochleistungsrechner sicherstellen sowie staatliche Grundstücke für den Bau von Serverfarmen freigeben soll.

Die Anschlussleistung sämtlicher Rechenzentren in Deutschland liegt dem Digitalverband Bitkom zufolge aktuell bei etwa 2,7 Gigawatt. Sie soll sich nach den Plänen der Bundesregierung bis 2030 auf etwa fünf Gigawatt nahezu verdoppeln.