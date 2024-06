DAX 40 springt nach US-Inflationsdaten nach oben – Alle Augen auf Jerome Powell

Nach Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten robbt sich der DAX 40 wieder an die 18.600-Punkte-Marke heran. Dass der Preisdruck in den USA schwächer ausfällt als erwartet, erweckt die Zinssenkungsfantasien zum Leben. Über Wohl und Wehe dürfte dennoch die kommende Fed-Notenbanksitzung entscheiden.

Kernrate der Teuerung geht stärker zurück als gedacht – Anleger hoffen wieder auf Zinssenkungen in den USA

Die Kernrate der Teuerung lag mit 3,4 Prozent unter den im Vorfeld durch Ökonomen getätigten Prognosen in Höhe von 3,5 Prozent (per Jahresmonatsvergleich). Gleichzeitig konnte der Wert aus dem Vormonat unterboten werden (3,6 Prozent).

Der Rückgang der Inflation könnte der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im Gegenzug schlagkräftige Argumente rauben, um das Leitzinsniveau länger hochzuhalten. Aktuell liegt das Zinsband bei 5,25-5,50 Prozent und damit so hoch wie seit über 20 Jahren nicht mehr.

