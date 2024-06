Dax vor US-Inflationsdaten und Fed-Entscheid höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten.

Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent schwächer bei 18.369,94 Punkten geschlossen. Mit Spannung blicken Anleger im Tagesverlauf auf die Vorlage neuer Inflationsdaten und den Zinsentscheid in den USA.

Von Reuters befragte Experten rechnen damit, dass die US-Teuerungsrate auf dem Vormonatsniveau von 3,4 Prozent verharren dürfte. Ein solcher Wert ist noch relativ weit entfernt vom Ziel der US-Notenbank, die eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt. Ein nachhaltiger Rückgang in Richtung dieser Marke gilt den Währungshütern als Voraussetzung für eine Zinssenkung, die nach Ansicht von Experten wohl noch einige Monate auf sich warten lassen wird.

Die Federal Reserve dürfte daher bei dem am Abend anstehenden Entscheid an der Hochzinspolitik festhalten. Der Schlüsselsatz wird somit voraussichtlich in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleiben. Aktualisierte Projektionen der Währungshüter dürften den Finanzmärkten zugleich eine Orientierungshilfe geben, was an geldpolitischer Lockerung in diesem Jahr zu erwarten ist.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 18.369,94

Dax-Future 18.439,00

EuroStoxx50 4.965,09

EuroStoxx50-Future 4.969,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 38.747,42 -0,3%

Nasdaq 17.343,55 +0,9%

S&P 500 5.375,32 +0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 38.906,60 -0,6%

Shanghai 3.027,41 -0,0%

Hang Seng 17.921,19 -1,4%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)