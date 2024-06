mobilezone von EcoVadis ausgezeichnet

mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 12. Juni 2024

Gleich zwei Geschäftsbereiche von mobilezone Schweiz wurden vom Nachhaltigkeitsbewertungsanbieter EcoVadis mit einer Medaille ausgezeichnet: Gold für den Business-Bereich und Silber für das Refurbished-Geschäft. Die Auszeichnungen zeigen, dass die Nachhaltigkeitsinitiative von mobilezone Früchte trägt.

Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe, sagt: «Wir freuen uns über die Auszeichnungen, welche die Initiative von mobilezone im Bereich Nachhaltigkeit würdigen und zeigen, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind.»

Die Nachhaltigkeit bildet einen von fünf Grundpfeilern der Unternehmensstrategie. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens wurde im Jahr 2020 eingeführt und seither stetig weiterentwickelt. Sie basiert auf den Themen Governance & Compliance, Mitarbeitende, Kunden, Smartphone-Kreislauf und Umwelt-Management. Die Bedeutung des Bereichs Second Life beziehungsweise Refurbishing von Smartphones hat weiter zugenommen – entsprechend legt mobilezone einen starken Fokus auf dieses Nachhaltigkeitsthema. Im vergangenen Berichtsjahr hat die mobilezone Gruppe erstmals den gruppenweiten CO2-Fussabdruck inklusive Verbrauch der vor- und nachgelagerten Lieferkette berechnet, um künftig Reduktions-Ziele für das gesamte Unternehmen definieren zu können. Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit engagiert sich mobilezone auch in Zukunft in der Ausbildung von Lernenden und in der Förderung ihrer Talente und strebt eine weiterhin hohe Kundenzufriedenheit an. Und im Bereich Governance und Compliance konzentriert sich mobilezone auf die verantwortungsvolle Unternehmensführung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Transparenz der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Einhaltung von gesetzlichen und ethischen Standards.

EcoVadis bewertet und zertifiziert weltweit Unternehmen im Bereich der Ökologie, soziale Themen und Nachhaltigkeit auf Basis von international etablierten Standards und Richtlinien.

Detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeitsinitiative von mobilezone sind im Nachhaltigkeitsbericht 2023 nachlesbar: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeit.html

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

