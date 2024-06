EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Aufsichtsrat beschließt Vertragsverlängerung mit COO/CIO Sarah Verheyen

EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Personalie

HAMBORNER REIT AG: Aufsichtsrat beschließt Vertragsverlängerung mit COO/CIO Sarah Verheyen



13.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG: Aufsichtsrat beschließt Vertragsverlängerung mit COO/CIO Sarah Verheyen

Duisburg, 13. Juni 2024 – Der Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG hat den bis zum 30. September 2025 laufenden Dienstvertrag des Vorstandsmitglieds Frau Sarah Verheyen vorzeitig verlängert und mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 eine Wiederbestellung für weitere fünf Jahre beschlossen.

Sarah Verheyen ist seit dem 1. Oktober 2022 Mitglied des Vorstands der Gesellschaft und verantwortet seither insbesondere die operativen Geschäftsaktivitäten, das Transaktionsgeschäft sowie Transformations-, Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsthemen.

Nachdem bereits im März 2023 eine langfristige Verlängerung des Dienstverhältnisses mit dem Vorstandsvorsitzenden Niclas Karoff beschlossen wurde, sorgt der Aufsichtsrat mit der erneuten Bestellung von Sarah Verheyen für weitere Konstanz und Planungssicherheit in der Unternehmensführung.

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Sarah Verheyen langfristig fortsetzen zu können. In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Umfeld ist es ihr gelungen, die Gesellschaft sowohl auf operativer Ebene als auch in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Mit hohem Engagement und innovativen Ansätzen hat sie in ihrer bisherigen Amtszeit bereits wichtige Fortschritte erzielen können, die eine Basis für die erfolgreiche Zukunft der Gesellschaft bilden werden“, kommentiert Dr. Andreas Mattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HAMBORNER REIT AG.

„Mit der Anschlussbestellung gewährleisten wir Stabilität und Kontinuität für die HAMBORNER REIT AG und tragen gleichzeitig der positiven Entwicklung Rechnung, die unser Unternehmen unter der Führung von Niclas Karoff und Sarah Verheyen in der jüngeren Vergangenheit genommen hat“, ergänzt Dr. Mattner.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und für die gute Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Niclas Karoff. Gemeinsam mit dem HAMBORNER-Team möchte ich den eingeschlagenen Weg weitergehen und die Etablierung der Gesellschaft als modernes, innovatives und zukunftsorientiertes Immobilienunternehmen gestalten“, so Sarah Verheyen.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications

T: +49 (0)203 54405-32

M: info@ir.hamborner.de

W: www.hamborner.de

13.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: HAMBORNER REIT AG Goethestraße 45 47166 Duisburg Deutschland Telefon: 0203/54405-0 Fax: 0203/54405-49 E-Mail: info@hamborner.de Internet: www.hamborner.de ISIN: DE000A3H2333 WKN: A3H233 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1923933

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1923933 13.06.2024 CET/CEST