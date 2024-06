IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Vancouver, B.C. - 12. Juni 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass alle Angelegenheiten, die den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt wurden, wie im Management Information Circular des Unternehmens vom 22. April 2024 im Detail dargelegt, von der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf der Jahreshauptversammlung ("AGM"), die per Live-Webcast übertragen wurde, genehmigt wurden. Insgesamt 467.983.736 Stammaktien von Calibre wurden von Aktionären persönlich oder durch Bevollmächtigte bei der Jahreshauptversammlung vertreten, was 59,41 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum Stichtag 22. April 2024 entspricht.

Im Einzelnen stimmten die Aktionäre für die Genehmigung:

- Wahl des Verwaltungsrats; und

- Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional Accountants, als externe Rechnungsprüfer des Unternehmens für das darauffolgende Jahr.

Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung sind nachstehend aufgeführt:

Wahl der Direktoren

Nominiert Ergebnis der Stimmen für % für Zurückgehaltene % Zurückbehalten

Abstimmungen Stimmen

Darren Hall Übertragen 448,693,548 99.27 3,314,847 0.73

Blayne Johnson Übertragen 333,612,247 73.81 118,396,148 26.19

Douglas Forster Übertragen 339,366,610 75.08 112,641,785 24.92

Edward Farrauto Übertragen 340,669,311 75.37 111,339,084 24.63

Audra Walsh Übertragen 336,350,293 74.41 115,658,102 25.59

Mike Vint Übertragen 445,097,457 98.47 6,910,938 1.53

Randall Chatwin Übertragen 442,035,352 97.79 9,973,043 2.21

Omaya Elguindi Übertragen 446,714,665 98.83 5,293,730 1.17

Raymond Threlkeld und Douglas Hurst stellten sich auf der Hauptversammlung am 12. Juni 2024 nicht zur Wiederwahl. Die gewählten Direktoren werden dem Verwaltungsrat bis zur nächsten Hauptversammlung des Unternehmens angehören.

Ernennung von Rechnungsprüfern

Ergebnis der Stimmen für % für Zurückgehaltene Zurückgehaltene %

Abstimmungen Stimmen

Übertragen 460,052,629 98.31 7,931,107 1.69

Alle Einzelheiten zu allen Vorschlägen sind im Management Information Circular des Unternehmens beschrieben, das auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

verfügbar ist.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

