Enphase Energy - Bodenbildung nimmt Form an

Die objektive Auswertung mit Hilfe des HSBC Trendkompass signalisiert für die Enphase-Aktie wieder einen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Das ist bemerkenswert, denn seit Ende 2022 durchlebte das Papier eine äußerst schwierige Marktphase – inklusive Kursverlusten von 340 USD auf unter 75 USD. Mit dem Bruch des steilen Baissetrends sowie der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 113,12 USD) gelangen dem Titel zuletzt aber zwei charttechnische Ausrufezeichen. In der Konsequenz gewinnt eine mögliche Bodenbildung deutlich an Konturen. Was für eine erfolgreiche untere Umkehr noch fehlt, ist ein Spurt über die Hochpunkte bei 132/135/140 USD (siehe Chart). Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein kalkulatorisches (Mindest-)Anschlusspotenzial von 40 USD. Rückenwind in Sachen „erfolgreicher Ausbruch“ kommt von der Relativen Stärke (Levy) sowie dem Kelly-Faktor, die jeweils wieder freundlich zu interpretieren sind. Im Ausbruchsfall bieten sich die jüngsten beiden Wochentiefs bei 122 USD indes als engmaschige Absicherung an.

Enphase Energy (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Enphase Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.