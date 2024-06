HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



17.06.2024 / 17:53 CET/CEST





Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der HBM Healthcare Investments AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Der Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler und die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rudolf Lanz, Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Dr. Elaine V. Jones wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Die bestehenden Mitglieder der Vergütungsausschusses Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Elaine V. Jones wurden ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Weiter stimmte die Generalversammlung einer Nennwertrückzahlung von CHF 7.50 pro Aktie zu. Die Barauszahlung an die Aktionäre erfolgt am 9. August 2024. Letztmals am 6. August 2024 werden die Namenaktien mit Anspruch auf die Ausschüttung gehandelt (ab 7. August 2024 ohne, ex-Datum).

Die an der Generalversammlung 2024 gezeigte Präsentation kann auf der Webseite der Gesellschaft unter hbmhealthcare.com/de/investoren/generalversammlung abgerufen werden.

