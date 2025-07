EQS-News: BB Biotech Q2 2025: Outperformance zum Nasdaq Biotech Index – Starke Entwicklung in USD, Wechselkurs belastet Ergebnis in CHF

EQS-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht

BB Biotech Q2 2025: Outperformance zum Nasdaq Biotech Index – Starke Entwicklung in USD, Wechselkurs belastet Ergebnis in CHF



25.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung vom 25. Juli 2025

BB Biotech Q2 2025: Outperformance zum Nasdaq Biotech Index – Starke Entwicklung in USD, Wechselkurs belastet Ergebnis in CHF

Aktienkurs legt in USD um 10.2% zu; in CHF -1.1%, in EUR +0.8% – Abschlag zum NAV sinkt auf 10.5%

NAV entwickelt sich in USD um 5.8% positiv; in CHF -5.1%, in EUR -2.8% – damit 5.9 Prozentpunkte besser als der Nasdaq Biotech Index

Nettoverlust von CHF 100 Mio. im 2. Quartal – Hauptgrund war der starke Wechselkurseffekt (USD vs. CHF -10.2%)

Makroumfeld stabilisiert sich: Nach einer starken Korrektur im April aufgrund der «Liberation-Day»-Zollankündigungen sorgten eine abflauende Inflation und Hoffnungen auf sinkende Zinsen für eine steigende Risikobereitschaft

US-Gesundheitssektor unter Druck: Drohende Preiskopplung an internationale Standards, Produktionsrückverlagerung aus geopolitischen Überlegungen sowie zusätzliche Führungswechsel bei der FDA belasteten die Stimmung

Mehrere Portfoliounternehmen erzielten bedeutende klinische, regulatorische und kommerzielle Erfolge – ein klarer Beleg für die Tragfähigkeit unserer Innovationsstrategie

Sanofis USD-9.5-Mrd.-Angebot für die neue Beteiligung Blueprint Medicines bestätigt den High-Conviction-Investmentansatz

Portfolio bleibt stabil bei 23 Beteiligungen; Aufstockungen bei Immunocore, Akero Therapeutics, Edgewise Therapeutics und Scholar Rock; vollständiger Ausstieg bei Esperion Therapeutics

Agentenbasierte KI-Tools werden zunehmend in den Investmentprozess integriert, um die Analysekapazitäten und -qualitäten substanziell zu vertiefen

Für das 2. Halbjahr werden vier zentrale Produktlancierungen sowie mehrere Phase-III-Daten mit potenziell richtungsweisendem Charakter erwartet

Nach einem anspruchsvollen Jahresauftakt bewies BB Biotech im 2. Quartal Widerstandsfähigkeit: Sowohl der Aktienkurs als auch der Nettoinventarwert (NAV) entwickelten sich besser als der Nasdaq Biotech Index (NBI), gestützt durch wichtige Meilensteine mehrerer Portfoliounternehmen. Das makroökonomische Umfeld zeigte erste Stabilisierungstendenzen: Stabile Leitzinsen, der Ausblick auf Zinssenkungen und nachlassender Inflationsdruck stärkten das Marktvertrauen. Technologiewerte profitierten überproportional, während der Gesundheitssektor durch erneute politische Unsicherheiten in den USA zurückblieb.



In den USA gewann die Debatte über Medikamentenpreise erneut an Schärfe – ausgelöst durch Überlegungen zu einer Most-Favored-Nation (MFN)-Preiskopplung an internationale Niveaus in Kombination mit der nächsten Verhandlungsrunde zu Medikamentenpreisen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA). Angekündigte neue Pharmatarife in Verbindung mit zunehmenden Reshoring-Tendenzen sowie Führungswechsel bei der FDA erhöhten die kurzfristige Unsicherheit und erschwerten die Einschätzung des regulatorischen Umfelds.



Dennoch sind strategische Käufer weiterhin aktiv auf der Suche nach innovativen Unternehmen. So unterbreitete Sanofi im Juni ein Übernahmeangebot von USD 9.5 Mrd. an Blueprint Medicines – eine neue Beteiligung im Portfolio von BB Biotech. Der Deal unterstreicht, dass auch in einem zurückhaltenden Marktumfeld wissenschaftlich differenzierte Ansätze substanzielle Prämien erzielen können. Die Struktur von BB Biotech als Investmentgesellschaft erlaubt es, gezielt Marktverzerrungen auszunutzen und mit langfristigem Blick Mehrwert zu schaffen – dort, wo andere kurzfristig reagieren: das Prinzip unserer Zeit-Arbitrage.



Q2 2025 Performance

Nach einem schwierigen 1. Quartal verlief das 2. Quartal in zwei klar unterscheidbaren Phasen: In den Monaten April und Mai setzte sich die Abwärtsbewegung fort – getrieben von makroökonomischen Sorgen und einem deutlich schwächeren US-Dollar (-10.2% gegenüber dem Schweizer Franken im 2. Quartal), was den NAV in CHF auf ein neues Jahrestief drückte. Im Juni folgte eine ebenso dynamische Erholung, getragen von starken klinischen Studiendaten und Sanofis Übernahmeangebot für Blueprint Medicines. Die Marktstimmung drehte – von Zurückhaltung hin zu vorsichtiger Zuversicht. Die Negativnachrichten flachten ab, und fundamentale Faktoren rückten wieder stärker in den Fokus.



In USD legte der NAV um 5.8% zu und übertraf den NBI damit um 5.9 Prozentpunkte. In CHF resultierte daraus jedoch ein Rückgang um 5.1%, in EUR um 2.8%. Entsprechend schloss das 2. Quartal mit einem Nettoverlust von CHF100Mio. ab – verglichen mit einem Verlust von CHF87Mio. im Vorjahresquartal. Die verbesserte Marktstimmung führte zu einer Verringerung des Abschlags zum NAV – von 14.1% per Ende März auf 10.5% per Ende Juni.

Performance Q2 2025 Q2 2024 Währung CHF EUR USD CHF EUR USD BB Biotech Aktienkurs -1.1% 0.8% 10.2% -12.0% -11.3% -11.7% BB Biotech NAV -5.1% -2.8% 5.8% -3.5% -2.6% -3.3% NBI Index -10.3% -8.2% -0.2% 2.5% 3.6% 2.8% Nettoverlust -100 Mio. -87 Mio.



Portfolio Highlights: Innovationen als Treiber in Q2

Im 2. Quartal 2025 verzeichneten BB Biotechs Beteiligungen deutliche Fortschritte auf regulatorischer, kommerzieller und klinischer Ebene – ein klarer Beleg für unsere Überzeugung, dass wissenschaftliche Innovation der zentrale Treiber langfristiger Wertschöpfung ist. Zulassungen für Argenx, Alnylam Pharmaceuticals und Moderna erweiterten das Marktpotenzial und stärkten die kommerzielle Positionierung in zentralen Therapiebereichen wie Neurologie, Kardiologie und Infektionskrankheiten.



Gleichzeitig lieferten klinische Durchbrüche bei Ionis Pharmaceuticals, Vertex Pharmaceuticals und Revolution Medicines überzeugende Daten in Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf – darunter hereditäres Angioödem, Typ-1-Diabetes und KRAS-getriebene Tumoren. Diese Entwicklungen unterstreichen die Tiefe und translationale Relevanz unseres Portfolios.



Zusätzliche Impulse kamen von Incyte (myeloproliferative Neoplasien), Scholar Rock (Muskelerhalt bei Adipositas), Rivus Pharmaceuticals (fettselektiver Gewichtsverlust bei entzündlicher Fettlebererkrankung), Edgewise Therapeutics (kardiale Biomarker bei hypertropher Kardiomyopathie) und Relay Therapeutics (PI3K-α bei Brustkrebs) – allesamt differenzierte Programme mit vielversprechenden Studiendaten.



Mehrere Assets rückten in Richtung zulassungsrelevanter Studien oder Kommerzialisierung vor – ein Zeichen für die Stärke unseres Mid-Cap-Fokus. Diese Fortschritte bestätigen nicht nur den wissenschaftlichen Fortschritt, sondern leisten auch einen direkten Beitrag zur Performance und zum Shareholder Value.



Schärfung des Portfolios durch aktive Rotation und strategischen Fokus



BB Biotech setzte im 2. Quartal 2025 ihre disziplinierte Kapitalallokationsstrategie fort – mit Fokus auf Unternehmen mit starker wissenschaftlicher Basis, klarer Wertschöpfungsperspektive und attraktivem Risiko-Ertrags-Profil.



Die Position in Esperion Therapeutics wurde vollständig veräussert, da das Chancen-Risiko-Profil nicht mehr überzeugte. Die frei gewordenen Mittel wurden gezielt in High-Conviction-Beteiligungen reinvestiert. Neu ins Portfolio aufgenommen wurde Blueprint Medicines – basierend auf der Stärke seines Lead-Entwicklungsprogramms. Nur wenige Wochen später bestätigte Sanofis Übernahmeangebot über USD9.5Mrd. den strategischen Wert des Unternehmens.

Darüber hinaus wurden unter anderem die Positionen in Immunocore, Akero Therapeutics, Scholar Rock und Edgewise Therapeutics ausgebaut.



Strategische Weiterentwicklung durch disziplinierte Umsetzung, gezielte Anpassung an Marktchancen sowie verstärkte Ausrichtung auf Aktionärsinteressen



Die Strategie von BB Biotech basiert weiterhin auf vier Kernprinzipien: fokussierte High-Conviction-Investments, dynamische Kapitalallokation, kontinuierliche Weiterentwicklung des Investmentprozesses sowie eine klare Ausrichtung auf die Interessen unserer Aktionäre. Das 2. Quartal hat unsere Überzeugung erneut gestärkt: Nachhaltige Wertschöpfung im Biotechsektor entsteht durch die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise, disziplinierter Umsetzung und strategischer Flexibilität.

Fokussiertes Portfolio: BB Biotech investiert gezielt in ein fokussiertes Portfolio von aktuell 23 Unternehmen – mit starker Unterstützung für Innovationsplattformen mit klar erkennbarem wissenschaftlichem und kommerziellem Potenzial. Unsere Struktur als Investmentgesellschaft erlaubt uns, mit langfristigem Horizont zu agieren und damit Marktvolatilität gezielt auszunutzen. Die Outperformance im 2. Quartal wurde insbesondere von Beteiligungen wie Ionis Pharmaceuticals, Akero Therapeutics, Alnylam Pharmaceuticals und Blueprint Medicines getragen – Unternehmen, die exemplarisch für unseren Mid-Cap-Innovationsfokus stehen.

Dynamische Kapitalallokation: BB Biotech richtet das Portfolio laufend auf Unternehmen aus, die sich in der Übergangsphase von der späten klinischen Entwicklung zur Kommerzialisierung befinden – dort, wo häufig das grösste Bewertungspotenzial liegt. Gleichzeitig werden Positionen mit verschlechtertem Risiko-Ertrags-Profil gezielt reduziert oder – wie im Fall von Esperion Therapeutics im 2. Quartal – vollständig veräussert. Diese disziplinierte Rotation stärkt die Qualität und Widerstandskraft des Portfolios.

Weiterentwicklung des Investmentprozesses und KI-Integration: Agentenbasierte KI-Systeme werden systematisch und immer stärker in unseren Investmentprozess integriert. Diese künstlichen Intelligenzen sind in der Lage, grosse Mengen an klinischen, regulatorischen und marktspezifischen Daten zunehmend autonom zu verarbeiten und interpretieren – sie identifizieren frühe Signale und testen Investmentthesen auf ihre Robustheit. Unsere Analysten gewinnen dadurch mehr Freiraum für fundierte Urteilsbildung und gezielten Portfolioaufbau – ein entscheidender Schritt zur nachhaltigen Verbesserung unserer Effizienz und Entscheidungsqualität.

Ausrichtung auf Aktionärsinteressen: Neben unserer kontinuierlichen Dividendenpolitik legen wir grossen Wert auf einen offenen Dialog mit unseren Investoren. Um dieses Engagement weiter zu stärken, wird Rachael Burri ab August 2025 die Funktion als Head Investor Relations übernehmen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Finanzkommunikation wird sie dazu beitragen, das Profil von BB Biotech weiter zu schärfen und eine nachhaltig angemessene Bewertung am Markt zu fördern.

Ausblick: Innovation als Katalysator und Stabilität als Fundament



Für die zweite Jahreshälfte bleiben wir zuversichtlich. Auch wenn sich das makroökonomische Umfeld stabilisiert hat, belasten potenziell aufkommende Zölle, gesundheitspolitische Diskussionen und regulatorische Unsicherheit in den USA weiterhin das Marktumfeld. Gleichzeitig befinden sich Biotechbewertungen auf historisch tiefem Niveau und die Innovationsdynamik nimmt spürbar zu: Mehrere Portfoliounternehmen bereiten sich auf bedeutende klinische und kommerzielle Meilensteine vor.



Im Fokus stehen vier zentrale Markteinführungen: Apitegromab (Scholar Rock) zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie, Donidalorsen (Ionis Pharmaceuticals) bei hereditärem Angioödem, Mitapivat (Agios Pharmaceuticals) für Patienten mit α/β-Thalassämie und Troriluzol (Biohaven) bei spinozerebellärer Ataxie.



Darüber hinaus werden zulassungsrelevante Studienergebnisse von Ionis Pharmaceuticals, Agios Pharmaceuticals und Moderna erwartet. Ergänzt wird dies durch konzeptionelle klinische Daten von Unternehmen wie Wave Life Sciences, Neurocrine Biosciences, Incyte und Relay Therapeutics – mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial.



Mit einem fokussierten Mid-Cap-Portfolio und einem langfristigen Anlagehorizont ist BB Biotech gut positioniert, um sowohl von Innovationszyklen als auch von Marktineffizienzen zu profitieren. Die überzeugungsgetriebene Strategie – getragen von disziplinierter Kapitalallokation und einem zunehmend KI-gestützten Prozess – verschafft uns in einem immer selektiveren Marktumfeld einen klaren strukturellen Vorteil.

Der Zwischenbericht per 30. Juni 2025 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q225 resp. www.bbbiotech.com verfügbar.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG

Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00



Head Team BB Biotech

Dr. Christian Koch



Head Investor Relations

Rachael Burri*



Investor Relations

Claude Mikkelsen



E-Mail: ir@bbbiotech.com

Tel.: +41 44 267 67 05



Media Relations

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch



www.bbbiotech.com

*Start am 1. August 2025



Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist einer der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.



Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 30. Juni 2025

(in % der Wertschriften, gerundete Werte)

Ionis Pharmaceuticals 13.4% Argenx SE 13.3% Neurocrine Biosciences 9.8% Alnylam Pharmaceuticals 9.3% Vertex Pharmaceuticals 7.5% Revolution Medicines 7.3% Agios Pharmaceuticals 5.1% Incyte 4.6% Akero Therapeutics 4.6% Scholar Rock Holding 4.5% Immunocore 3.3% Celldex Therapeutics 2.9% Rivus Pharmaceuticals1) 2.3% Beam Therapeutics 2.1% Biohaven 1.7% Blueprint Medicines 1.6% Edgewise Therapeutics 1.6% Moderna 1.5% Relay Therapeutics 1.2% Wave Life Sciences 1.1% Annexon 0.5% Macrogenics 0.5% Black Diamond Therapeutics 0.3% Molecular Templates – Warrants, 2.4.29 0.0% Total Wertschriften CHF 1 842.5 Mio. Übrige Aktiven CHF 2.4 Mio. Übrige Verbindlichkeiten CHF (2.4) Mio. Innerer Wert CHF 1 842.5 Mio.

1) Nicht börsennotierte Gesellschaft