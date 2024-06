"Magnificent Seven" - Kursparty und (k)ein Ende in Sicht? | Boerse Stuttgart

► Darum geht's im Video: In diesem Video analysieren Kemal Bagci (BNP Paribas) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) die herausragende Rolle des Tech-Sektors bei den neuen Allzeithochs der US-Indizes. Die sieben dominanten Unternehmen – Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Tesla und Nvidia – haben einen regelrechten Hype im Technologiebereich ausgelöst. Trotz einiger Skepsis und Short-Positionen bleibt die Begeisterung für Tech-Aktien groß. Verbesserte Zinsperspektiven und der KI-Trend stärken den Sektor.



Timestamps:

00:00 ► Der Tech-Sektor und die Magnificent Seven

04:09 ► Nvidia: Der Star der Branche

05:44 ► BNP-Anleger: Euphorie als auch Skepsis bei Tech-Aktien

06:13 ► Technologiesektor und die künstliche Intelligenz

09:34 ► DAX zwischen Zinssenkung und politischer Unsicherheit

11:00 ► Most active - das traden die Anleger der BNP



🕐 Das Video wurde am 17. Mai 2024 um 16:00 Uhr veröffentlicht.