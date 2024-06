Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240602862015/de/

TOKYO Night & Light "Ukiyo" (Photo: Business Wire)

Begeisterte Besucher aus der ganzen Welt kommen, um einen Godzilla in Lebensgröße zu sehen. Die Gesamtzahl der Besucher von Tokyo Night & Light, der größten Projection Mapping Show der Welt, hat die Marke von 200.000 überschritten! Die im japanischen "Ukiyo"-Stil präsentierten Inhalte werden auch auf der Leinwand gezeigt

In der Metropole Tokio nutzt die TOKYO Night & Light Projection Mapping Show das Tokyo Metropolitan Government Main Building No. 1, ein typisches Tokioter Wahrzeichen, als Leinwand, um farbenfrohe Kunst mit Licht und Ton zu präsentieren. Diese Show wird das ganze Jahr über nachts gezeigt und stellt eine neue Sehenswürdigkeit dar, die die Nacht in Tokio erhellt.

Dieses Projekt wurde vom Guinness World Records" als "Größtes architektonisches Projektionsdisplay (permanent)" anerkannt und hat in den ersten drei Monaten seit Beginn der Show am 25. Februar 2024 über 200.000 Besucher angezogen.

An Wochenenden und Feiertagen wird das Werk "Godzilla: Attack on Tokyo" mit dem weltberühmten Godzilla gezeigt, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert! Geburtstag feiert. Der 100 Meter große, mächtige Godzilla, derselbe wie in den Filmen der "VS-Serie", wird in Lebensgröße auf die Wand des Metropolitan Government Building projiziert, und sein atemberaubender Kampf mit der neuen Anti-Godzilla-Waffe "Super X2 modified" ist ein Muss.

Die Ausstellung zeigt auch "Ukiyo", einen japanischen Inhalt, der von Ukiyo-e Gemälden inspiriert ist. Ukiyo-e-Gemälde sind Kunstwerke, die während der Edo-Periode (1603-1868) entwickelt wurden und die verschiedene Aspekte des täglichen Lebens mit lebhaften und zarten Farben darstellen. Der Begriff "Ukiyo" selbst bezieht sich auf eine Welt, die sich ständig verändert. Durch die Verwendung von Bildern, die durch KI-Lernen und CG von den Machern der Show erzeugt wurden, wurde eine Verbindung zwischen der Welt der Ukiyo-e-Gemälde und der zeitgenössischen Popkultur hergestellt.

Genießen Sie diese Projection Mapping Show, bei der Sie die japanische Kultur auf der größten Leinwand der Welt erleben können.

Das Programm der Show finden Sie hier:

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/event/20240225/

