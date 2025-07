HENSOLDT - Wiederholt sich die Geschichte?

Mit einer Performance von knapp 200 % gehört die Hensoldt-Aktie zu den absoluten Highflyern auf dem deutschen Kurszettel. Auch die Auswertung anhand eines unserer trendfolgenden Modelle – auf Basis von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren – hat den Titel aktuell an die Oberfläche gefördert. Charttechnisch kommt ein „déjà-vu“ hinzu, denn wir fühlen uns an die Ausgangslage von Ende Mai erinnert. Damals bildete das Papier eine Untertassen-Formation aus, welche dann den Katalysator für einen Vorstoß in dreistelliges Kursterritorium darstellte. Seit Anfang Juni nimmt nun erneut ein Untertassen-Muster Gestalt an (siehe Chart). Ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 108,90 EUR würde dieses trendbestätigende Kursmuster nach oben auflösen. Rein rechnerisch ergibt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von gut 20 EUR. Lohn der Mühen wäre also ein noch deutlicherer Vorstoß in „uncharted territory“. Um die aktuelle Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, nicht mehr unter die 38-Tages-Linie (akt. bei 95,46 EUR) zurückzufallen.

HENSOLDT (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: LSEG, tradesignal²

