Goldpreis: Anleger hoffen auf geldpolitische Signale durch Fed-Vertreter

Nach der Fed-Notenbanksitzung aus der vergangenen Handelswoche blicken Anleger in den kommenden Tagen neben der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten auf zahlreiche Reden durch Fed-Vertreter. In diesem Zusammenhang dürften die geldpolitischen Entwicklungen weiterhin den Ton angeben.

US-Einzelhandelsdaten im Blick – Fed-Reden könnten über Wohl und Wehe entscheiden

Auf Interesse könnten am Nachmittag neue US-Einzelhandelsdaten stoßen (14:30 Uhr). Erwartet wird für den Monat Mai ein Plus von 0,2 Prozent, nach keiner Veränderung im April (per Jahresmonatsvergleich).

