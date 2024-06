Techaktien geben weiter Ton an| Einzelhandelszahlen schwächer

Markt: Nach den dunkel grünen Vorzeichen des gestrigen Handelstages, warten die Anleger heute auf die Einzelhandelsumsätze und die Interpretation des Marktes darauf.

Getragen wird die Techrally von Tech Aktien wie Apple und Broadcomm.

Der Aufwind auf breiter Front wird seitens der Marktteilnehmer auch teilweise damit begründet, dass es keine großen Störfeuer am Markt gibt und somit das alte Sprichwort zu gelten scheint, "the trend is your friend."



00:00 Intro

00:20 Überblick

01:13 US Wirtschaft | Einzelhandelsumsätze

03:54 Bank of Japan | Yen | EZB | Frankreich

05:35 US Wahlkampf

07:20 FED | Zinssenkung

09:22 Apple | Boeing sucht CEO

12:05 Chegg | LNG Energy

13:46 Nvidia | Occidental | Philip Morris

15:12 Sprintair | Viavi | Dan Niles zu KI

17:19 Lennar | La-Z-Boy

20:53 Analysten zu Micron, Netflix

21:55 Ausblick





