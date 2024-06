Europas Börsen geben nach - Dax verteidigt 18.000er-Marke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zur Wochenmitte ist die Erholung an den europäischen Aktienmärkten ins Stocken geraten.

Der Dax gab am Mittwoch um bis zu 0,4 Prozent auf 18.056 Punkte nach; der EuroStoxx50 büßte ebenfalls rund ein halbes Prozent auf bis zu 4890 Zähler ein. Damit koppelten sich die Märkte in Europa weiter von der Technologie-Rally an der Wall Street ab. Im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone als wertvollster Börsenwert der Welt zog zuletzt Chip-Hersteller Nvidia an US-Softwarekonzern Microsoft vorbei.

"Wie unterschiedlich die Börsenwelten dies- und jenseits des Atlantiks sind, zeigt in diesen Tagen mal wieder eindrucksvoll der Blick auf nur zwei Zahlen", sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Die nun umgerechnet 3,1 Billionen Euro Börsenwert für einen einzelnen Chip- und Grafikkartenhersteller entsprechen damit aber auch fast dem Doppelten der gesamten Marktkapitalisierung des 40 Unternehmen umfassenden Deutschen Aktienindex." Künstliche Intelligenz spiele zwar auch beim größten deutschen Dax-Unternehmen SAP eine Rolle, doch die Walldorfer erreichten an der Börse nur etwa ein Fünfzehntel von Nvidia, kommentierte Molnar. Am Mittwoch bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt zu.

PREISDRUCK BEI BRITISCHEN DIENSTLEISTERN

Für Enttäuschung sorgte zudem der schleppende Rückgang der Inflation im britischen Dienstleistungssektor. Der Bluechip-Index FTSE 100 gab um bis zu 0,3 Prozent auf 8164 Punkte nach. Das Pfund legte unterdessen gegenüber dem Dollar um 0,2 Prozent auf 1,2732 Dollar zu. Börsianer bangten um den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung. Während die Gesamtinflation im Mai nach einem langen Höhenflug in Großbritannien zwar wie erwartet auf die Zwei-Prozent-Zielmarke der britischen Notenbank fiel, baute sich der Preisdruck im Dienstleistungssektor langsamer ab als erwartet. Statt auf 5,5 Prozent ging der Wert lediglich auf ein Plus von 5,7 Prozent zurück.

"Die Einzelheiten des Inflationsberichts bereiten den Märkten leichte Kopfschmerzen, was die Erwartungen auf eine erste Zinssenkung zurückdrängt", sagte Ben Laidler, Marktstratege bei eToro. "Wenn dieser zähe inländische Preisdruck anhält und die Wirtschaftsaktivität weiterhin robust bleibt, könnte auch eine Zinssenkung im August vom Tisch sein", kommentierte Zara Nokes, Analystin bei JP Morgan Asset Management die Daten. Bei der am Donnerstag anstehenden geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) wird mit unveränderten Zinssätzen gerechnet.

KURSSTURZ BEI SMA SOLAR

Bei den Einzelwerten rauschte SMA Solar nach einer drastischen Senkung der Prognose um rund 30 Prozent in die Tiefe und war damit mit Abstand größter MDax-Verlierer. Der Solartechnik-Hersteller schraubte die Gewinnprognose für 2024 auf ein Ebitda zwischen 80 und 130 Millionen Euro von bislang 220 bis 290 Millionen Euro zurück. Auch beim erwarteten Umsatz ist SMA Solar pessimistischer. Der Konzern begründete die Senkung mit hohen Lagerbeständen sowie einer neuen Unsicherheit am Markt aufgrund des Ausgangs der Europawahlen und der am 5. November anstehenden Wahlen in den USA. Analysten und Händler äußerten sich über das Ausmaß der Kürzung überrascht.

Gefragt waren unterdessen europäische Reise- und Freizeittitel; der entsprechende Branchenindex legte um 0,7 Prozent zu. Angetrieben wurde er etwa von der Hotelgruppe Accor, deren Aktien in Paris um rund zwei Prozent anzogen, nachdem die Analysten von Barclays das Rating auf "overweight" von zuvor "Equal weight" angehoben haben.

