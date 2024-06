FDP-Kreise - Fraktion wurde über Nachfolge von Dreyer unterrichtet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die rheinland-pfälzische FDP hat bestätigt, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD ihr Amt aufgeben will.

Die Fraktion sei darüber informiert worden, dass Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) ihr Nachfolger im Amt des Regierungschefs werden solle, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus FDP-Kreisen. Die Wahl des neuen Ministerpräsidenten durch den Landtag in Mainz werde voraussichtlich am 10. Juli stattfinden. Die FDP ist in Rheinland-Pfalz Koalitionspartner von SPD und Grünen.

