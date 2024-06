Nasdaq-100 Index® - 20.000er-Marke (fast) erreicht

Zwischenzeitlich lagen die europäischen Aktienmärkte in diesem Jahr sogar unter Performancegesichtspunkten vor dem Nasdaq-100®. Das hat sich zuletzt wieder deutlich umgekehrt. Ursächlich dafür ist die Konsolidierung in Europa, wohingegen die US-Technologietitel zuletzt eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind. Letztere konnten bisher im Juni um gut 7 % zulegen. Seit Anfang Mai beträgt das Kursplus sogar 14 %. In der Konsequenz eilt der Nasdaq-100® von einem Rekord zum nächsten und hat mittlerweile die runde 20.000er-Marke fast erreicht. Oftmals wird im Technologiesektor die fehlende Marktbreite kritisiert. Und tatsächlich mit dem Indexanstieg seit Mai können nur 22 % der Einzelwerte mithalten. Besser fallen allerdings längerfristige Auswertungen aus: So notieren beispielsweise 66 % aller Indexmitglieder oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tages-Linie. Die beschriebene Bilderbuchperformance hat allerdings auch eine Schattenseite: So notiert der RSI mit einem Wert von 81,65 auf den höchsten Stand seit Februar 2017. Per Saldo ist der laufende Aufwärtstrend absolut intakt. Dennoch gewinnt das Money Management an Bedeutung. Das jüngste Aufwärtsgap bei 19.347/19.215 Punkten bietet sich als neuer Stop-Loss zur Gewinnsicherung an.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

