DAX – Bullen zeigen sich. Evotec stark gefragt.

Der DAX® holte die gestrigen Verluste zu Handelsbeginn wieder auf und kratzte bereits an einer wichtigen Widerstandsmarke. Im Tagesverlauf werden die Notenbanken aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz Entscheidungen zum künftigen Zinskurs fällen. Zudem werden einige Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet.

Unternehmen im Fokus

Nach einer kurzfristigen Stabilisierung sackte die Aktie von Deutsche Lufthansa im frühen Handel weiter ab. Die Deutsche Telekom brach im frühen Handel aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend nach oben aus. Übernahmespekulationen sorgten für einen Kurssprung bei Evotec. Der Windanlagenbauer Nordex konnte nach eigenen Angaben mehrere Großaufträge an Land ziehen. Die Aktie gab seit Monatsanfang deutlich nach und deutet nun auf Höhe der 50%-Retracementlinie bei EUR 12,25 eine Stabilisierung an. Die Aktie von ThyssenKrupp sank Ende vergangener Woche auf rund EUR 4 und damit auf den tiefsten Stand seit November 2020. In den vergangenen Tagen schlichen sich einige Bullen wieder an. Drei Handelstage in Folge verbuchte der Industriekonzern Kursgewinne. Dies wurde begleitet von einer Trendwende der kurzfristigen RSI- und MACD-Indikatoren. Die nächste Hürde liegt bei EUR 4,60.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.170/18.296/18.341/18.641/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag und peilte bereits das jüngste Hoch bei 18.170 Punkten an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren drehten erneut nach oben. Nachhaltige Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb von 18.296 Punkten mit dem Ziel 18.640/18.880 Punkte zu erwarten. Bis dahin bleibt die Lage weiterhin labil. Anleger sollten weitere Rücksetzer bis 17.975 oder gar 17.654 Punkte auf dem Zettel haben.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2024 – 20.06.2024.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.06.2019 – 20.06.2024.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 102,49* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 115,94** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 113,44*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 11,88 14.457,284999 16.264,445624 5 Open End DAX® HC3TKM 7,80 16.264,259995 17.168,552851 10 Open End DAX® HC01HJ 8,72 16.866,584993 17.468,722077 15 Open End DAX® HD1KCR 5,23 17.348,444992 17.709,292648 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.06.2024; 09:55 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,35 21.682,214914 19.876,086412 -5 Open End DAX® HD48BZ 9,71 19.875,239919 18.970,916503 -10 Open End DAX® HD48C2 6,55 18.971,752421 18.520,224713 -20 Open End DAX® HD5EHY 8,97 18.791,054921 18.430,266667 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.06.2024; 09:55 Uhr

