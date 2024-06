EQS-HV: STRABAG SE: Änderung der Dividendenbekanntmachung

EQS-News: STRABAG SE / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

STRABAG SE: Änderung der Dividendenbekanntmachung



21.06.2024 / 09:30 CET/CEST

STRABAG SE

Villach

ÄNDERUNG DER DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG zur Dividende für das Geschäftsjahr 2023

ISIN: AT000000STR1

ISIN: AT0000A36HJ5

In der am 14.6.2024 abgehaltenen 20. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE wurde für das Geschäftsjahr 2023 die Ausschüttung einer Dividende von € 2,20 je dividendenberechtigter Stückaktie, mit Dividendenzahltag am 25.6.2024 und Dividenden Extag am 19.6.2024, beschlossen. Am 14.6.2024 wurde dazu die Dividendenbekanntmachung veröffentlicht.

1. Ursprüngliche Dividendenbekanntmachung

Gemäß Dividendenbekanntmachung vom 14.6.2024 war zur Zahlung der Dividende eine Abwicklung über Wertrechte (ISIN AT0000A3DG92) vorgesehen, die plangemäß am 25.6.2024 für jede Inhaberaktie bei der Depotbank der jeweiligen Aktionärin bzw. des jeweiligen Aktionärs eingebucht werden sollten, wobei das Wertrecht zum Bezug der Dividende, Zug-um-Zug gegen Übertragung des Wertrechts, berechtigt hätte.

Die Gesellschaft hat sich mit der Dividendenbekanntmachung vorbehalten, die Modalitäten der Dividendenauszahlung zu ändern.

2. Geänderte Dividendenbekanntmachung

Für die in der Hauptversammlung vom 14.6.2024 beschlossene Dividende für das Geschäftsjahr 2023 erfolgt am 25.6.2024 eine direkte Auszahlung der Dividende über die OeKB CSD GmbH an die jeweilige Depotbank der Aktionärinnen bzw. Aktionäre.

Die Auszahlung der Dividende über die OeKB CSD GmbH ohne Wertrechte-Abwicklung ist nunmehr möglich, da bei der Dividendenauszahlung auf andere Weise sichergestellt ist, dass STRABAG SE keine Dividendenzahlung an MESCHDUNARODNAJA KOMPANIJA AKZIONERNOE OBSCHTSCHESTWO „RASPERIA TRADING LIMITED“, [MKAO „Rasperia Trading Limited“] leistet.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Als Zahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien.

Es werden daher keine Wertrechte für die Aktionärinnen bzw. Aktionäre bezüglich der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 eingebucht.

Dementsprechend erfolgt auch keine Spesenvergütung.

Villach, im Juni 2024

Der Vorstand

21.06.2024 CET/CEST



