IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver gibt das Datum des Inkrafttretens der Ausgliederung von Vizsla Royalties bekannt

IRW-PRESS: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver gibt das Datum des Inkrafttretens der Ausgliederung von Vizsla Royalties bekannt

Vancouver, British Columbia (20. Juni 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSX-V") für den zuvor gemeldeten Plan of Arrangement ("Arrangement") erhalten hat, um sein Geschäft neu zu organisieren, einschließlich der Abspaltung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Vizsla Royalties Corp. Das Arrangement wird mit Wirkung vom 24. Juni 2024, 12:01 Uhr, abgeschlossen. Die bestehenden Stammaktien von Vizsla Silver werden bei Geschäftsschluss am 21. Juni 2024 nicht mehr an der TSX-V notiert sein. Die neuen Stammaktien von Vizsla Silver werden ab der Markteröffnung am 24. Juni 2024 an der TSX-V gehandelt. Die CUSIP-Nummer für die neuen Stammaktien von Vizsla Silver wird 92859G608 lauten.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 17.856,5 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 86 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, 35 Kilometern unterirdischer Minen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und einer Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Am 8. Januar 2024 gab das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Panuco bekannt, die eine geschätzte angezeigte In-situ-Mineralressource von 155,8 Moz AgEq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 169,6 Moz AgEq umfasst (siehe unseren technischen Bericht über die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Ag-Au-Pb-Zn-Projekt Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa von Allan Armitage, Ben Eggers und Peter Mehrfert vom 12. Februar 2024 sowie die Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2024).

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Panuco, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet, konzentriert, das in Sinaloa, Mexiko, liegt. Bis dato hat Vizsla Silver bei Panuco über 368.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern führten. Für das Jahr 2024 hat Vizsla Silver +30.000 Meter an ressourcen- und entdeckungsbasierten Bohrungen budgetiert, um die Mineralressource zu verbessern und zu erweitern sowie andere hochrangige Ziele im gesamten Gebiet zu erproben.

Gemäß NI 43-101 ist Jesus Velador, Ph.D. MMSA QP, Vice President of Exploration, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

