Volatilität voraus | PMI Daten mit Hochspannung erwartet

Markt: Heute ist dreifacher Verfallstag an der Börse und die Marktteilnehmer rechnen mit steigender Volatilität. Index- und Aktienoptionen müssen glattgestellt oder gerollt werden, ebenso wie Futures am Terminmarkt. Gleichzetig werden wichtige Indices rebalanced und die veränderten Marktkapitalisierung von NVIDIA und Co in manchem Tech ETF angepasst.

Im Tagesverlauf stehen Einkaufsmanagerdaten ebenso im Fokus wie die Zahlen bei den Verkäufen bestehender Häuser am US Immobilienmarkt.





