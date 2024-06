Neue Position in einem Finanz-Wert

Visa und Mastercard betreiben ein sehr profitables Geschäftsmodell. Mastercard hat in 2023 aus 25,1 Mrd. Dollar Umsatz einen Nettogewinn in Höhe von 11,2 Mrd. Dollar erwirtschaftet. Das ist eine Netto-Marge von 44 Prozent. Bei Visa liegt die Marge mit 52 Prozent noch höher. Die langfristige und Mittelfristige Performance beider Unternehmen ist recht ähnlich, wenn man die Charts direkt vergleicht. So sind beide Aktien in den letzten 52 Wochen um circa 21 Prozent angestiegen.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

15 Tage kostenlos als Neukunde testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 9,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung