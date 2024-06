82,7 Mio Einwohner in Deutschland - rund 1,4 Mio weniger als bisher gedacht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - In Deutschland leben weniger Menschen als bisher angenommen.

Die Zahl der Bevölkerung zum Stichtag 15. Mai 2022 lag bei 82,7 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zum Zensus 2022 mitteilte. Dies seien 1,4 Millionen weniger Einwohnerinnen und Einwohner als bisher angenommen, sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, in Berlin. Damit sei die Bevölkerungszahl zwischen dem Zensus 2011 und dem Zensus 2022 um rund 2,5 Millionen gewachsen. 2022 lebten rund 10,9 Millionen Ausländer in Deutschland und damit etwa eine Million weniger als bisher durch die sogenannte Bevölkerungsfortschreibung ausgewiesen.

Mit dem neuen Zensus wurde zum Stichtag am 15. Mai 2022 ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Ergebnisse der Haushalts-Befragungen liefern Informationen zu den Bevölkerungszahlen, zur Bevölkerungsstruktur in Bund, Ländern und Kommunen sowie zu Bildung und Erwerbstätigkeit. Außerdem liefert die Umfrage Daten zu Wohnungen und Gebäuden in Deutschland, etwa zur Wohnungsgröße, zu Nettokaltmieten, zum Energieträger der Heizung oder zum Wohnungsleerstand. Weiter stellt der Zensus 2022 Informationen zu Haushalten und Familien sowie deren Wohnsituation bereit.

