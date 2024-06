AKTIE IM FOKUS: Mitteilung treibt Eckert & Ziegler an - Aktie über 21-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eckert & Ziegler haben sich am Dienstag an die Spitze im SDax gesetzt. Nach einem schwachen Start drehten sie am Mittag ins Plus nach einer Mitteilung über eine positive Rückmeldung der US-Gesundheitsbehörde FDA. Zuletzt stiegen sie um 4,1 Prozent und erreichten ein Hoch seit Mitte Juni. Sie schafften es auch zurück über die 21-Tage-Linie, worin viele charttechnisch orientierte Anleger ein positives kurzfristiges Signal sehen.

Zur Mittagszeit teilte Eckert & Ziegler mit, dass die Tochter Pentixapharm eine positive Rückmeldung der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten habe zum Start einer dritten Studienphase mit Pentixafor, einem radiopharmazeutischen Diagnostikum für primären Aldosteronismus. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der Nebenniere. Wie es weiter hieß, stellt dies zwar keine formelle Genehmigung des Entwicklungsplans durch die FDA dar. Ein Protokoll weise aber darauf hin, dass die klinischen Daten ausreichen könnten, um das Unternehmen von der Notwendigkeit einer Phase-II-Studie zu entlasten./tih/jha/