CANCOM - Trendwende nimmt Gestalt an!

Von Ende 2021 bis Oktober 2023 musste die Cancom-Aktie massive Kursverluste hinnehmen. In der Spitze fiel der Titel von fast 65 EUR auf 21,26 EUR zurück. Seither arbeitet das Papier allerdings an einer Stabilisierung. Charttechnisch vollzieht sich diese in Form eines möglichen Doppelbodens (siehe Chart). Interessant ist in Sachen „untere Trendwende“ der Blick auf eine sehr hohe Zeitebene, denn der Halbjahreschart unterstreicht die aktuellen Ambitionen des Titels. Aus charttechnischer Sicht möchten wir noch zwei weitere Aspekte hervorheben: Zum einen die Bedeutung der fallenden Nackenlinie des o. g. Doppelbodens (akt. bei 32,76 EUR) als entscheidendem Signalgeber. Gelingt dieser Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 12 EUR. Zum anderen die Tatsache, dass sich die gesamte Kursaktivität der letzten fünf Wochen innerhalb der Range von Mitte Mai vollzogen hat. In der Konsequenz entsteht also eine ganze Batterie von Innenstäben, welche die Relevanz des angeführten Triggers zusätzlich unterstreichen. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall das jüngste „swing low“ bei 29,56 EUR an.

CANCOM (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CANCOM

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

