dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.06.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Airbus senkt Gewinn- und Auslieferungsziel - Aktie bricht ein

LEIDEN/PARIS - Anhaltende Lieferprobleme bei dringend benötigten Bauteilen und eine Abschreibung in der Raumfahrtsparte haben die Jahresziele des weltgrößten Flugzeugbauer Airbus durchkreuzt. So musste der Boeing-Konkurrent am Montagabend seine Prognosen für Gewinn und Auslieferungen in diesem Jahr senken. Anleger reagierten am Dienstagvormittag tiefst betroffen: Für die im Dax gelistete Airbus-Aktie ging es steil nach unten. Mit einem Minus von knapp 10 Prozent auf 134,24 Euro rutschen die Papiere 2024 wieder ins Minus.

ROUNDUP: Nächster Pharma-Studienflop für Merck KGaA - Aktienkurs bricht ein

DARMSTADT - Beim Darmstädter Merck-Konzern ist erneut ein wichtiger Hoffnungsträger aus dem Pharmageschäft auf dem Weg zur Zulassung gefloppt. Wie der Pharma- und Chemiekonzern am Montagabend mitteilte, werden zwei weit fortgeschrittene Studien bei dem Krebsmittel Xevinapant eingestellt. Der Medikamentenkandidat war für die Behandlung von Kopf- und Halskrebs vorgesehen. An der Börse kam dies nicht gut an.

ROUNDUP: Covestro legt Sparprogramm auf - Kündigungsschutz in Deutschland

LEVERKUSEN - Der Kunststoffhersteller Covestro will sich in einem für die Chemiebranche schwierigen Umfeld mit Kostensenkungen behaupten. Bis Ende 2028 sollen jährliche Einsparungen von 400 Millionen Euro erreicht werden, 190 Millionen davon in Deutschland, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Produktion und Verwaltung sollen effizienter werden. In Deutschland will der Konzern bis Ende 2032 auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Die Aktie legte zu.

EU-Kommission: Microsoft unterstützt Dienst Teams mutmaßlich regelwidrig

BRÜSSEL - Der Softwareriese Microsoft nutzt nach Ansicht der EU-Kommission seine Marktmacht mutmaßlich regelwidrig zur Unterstützung seines Kommunikationsdienstes Teams. Konkret geht es unter anderem darum, dass der US-Konzern Teams im Paket mit beliebter Arbeitssoftware wie Word, Excel oder PowerPoint verkauft hat, wie die Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Dabei habe Microsoft seinen Kommunikationsdienst wohl einen Vertriebsvorteil verschafft, indem Kundinnen und Kunden nicht entscheiden konnten, das Paket ohne Teams zu kaufen.

ROUNDUP: Hornbach verdient dank gutem Wetter und Kostenkontrolle mehr

BORNHEIM - Der Baumarktkonzern Hornbach Holding hat zu Beginn seines neuen Geschäftsjahres vom wärmeren Wetter im März und April profitiert. Wegen eines verhalteneren Juni und der anhaltend gebremsten Konsumstimmung schaut das Unternehmen weiter vorsichtig auf das Gesamtjahr. "Wir bleiben zurückhaltend, da wir die Lust unserer Kunden auf Renovierungsprojekte im Sommer schwer abschätzen können", sagte der Chef von der Hornbach Baumarkt AG, Erich Harsch, laut einer Mitteilung vom Dienstag. Anlegern gefielen die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals dennoch: Die im SDax notierte Aktie legte rund drei Prozent zu und baute damit ihr Jahresplus auf mehr als 20 Prozent aus.

Kreise: Boeing-Offerte bewertet Zulieferer Spirit Aero mit 35 Dollar je Aktie

ARLINGTON - Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing will den Rückkauf seines Hauptzulieferers Spirit Aerosystems vor allem mit Aktien finanzieren. Spirit werde mit etwa 35 US-Dollar je Anteilsschein bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Boeing sei nach monatelangen Gesprächen vom Vorschlag einer reinen Barofferte abgerückt. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet. Der Flugzeugbauer selbst wollte die Meldung nicht kommentieren.

Evotec erhält weiteren Auftrag vom US-Verteidigungsministerium

HAMBURG - Evotec hat vom US-Verteidigungsministerium einen größeren Auftrag für eine Plattformlösung für die Herstellung von Biotherapeutika erhalten. Konkret geht es um die Entwicklung einer beschleunigten Lösung zur Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit wolle die US-Regierung ihre Reaktionsfähigkeit für medizinische Gegenmaßnahmen auf Basis von Biologika verbessern. Die mehrjährige Programmvergabe für die Tochter Just - Evotec Biologics habe einen Wert von bis zu 39 Millionen US-Dollar (36,4 Mio Euro).

