Procter & Gamble Co. - Mit neuem Allzeithoch und saisonalem Rückenwind!

Als Konsumgütertitel bietet die Procter & Gamble-Aktie ein ganz besonderes Chance-Risiko-Profil. Neben unterdurchschnittlichen Kursschwankungen zeichnet sich das Papier durch einen sehr stabilen, langfristigen Aufwärtstrend aus. Darüber hinaus ist noch ein weiteres Detail spannend: Oftmals pendelt die Aktie relativ lange seitwärts, ehe dann der nächste Kursschub gen Norden folgt. An diesem Punkt könnte der Titel nun wieder stehen, denn mit einem neuen Allzeithoch (169,40 USD) wurde jüngst die Schiebezone der letzten Jahre nach oben aufgelöst (siehe Chart). Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe der Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 45 USD bzw. ein Kursziel von rund 210 USD. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite wird dabei durch die synchronen Kaufsignale seitens des MACD und des Aroon reduziert. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Kontext der Faktor Saisonalität. Auf Basis der Daten seit 2000 steht die Procter & Gamble-Aktie vor der saisonal besten Phase des Jahres. Schließlich kann das Papier von Ende Juni bis Mitte September im Mittel um 6,5 % zulegen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Maitief bei 161,42 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Procter & Gamble Co. (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Procter & Gamble Co.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

